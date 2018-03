Apulaispormestari esittää Helsingille yöpormestaria

Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan apulaispormestari Nasima Razmyarin (sd.) mielestä Helsinki tarvitsisi yöpormestarin edistämään parempaa yöelämää.

Hän esitti ajatuksen jo viime syksynä, mutta hanke sai vauhtia perjantaina järjestetyssä seminaarissa, johon oli kutsuttu laajasti Helsingin yöelämän toimijoita. Tilaisuuden alustajina toimivat Amsterdamin yöpormestari Mirik Milan sekä Berliinin Club Commissioner Lutz Leichsenring.

– Helsingin tavoitteena on olla kansainvälisesti vetovoimainen kulttuuri- ja tapahtumakaupunki. Kiinnostava yöelämä on olennainen osa kaupungin vetovoimaisuutta ja viihtyisyyttä. Oli upeaa saada koolle laaja joukko toimijoita, jotka ovat todellisia yöelämän asiantuntijoita. Seminaarin viesti oli varsin yhtenäinen: yöpormestarille on Helsingissä tilausta, sanoo Nasima Razmyar.

Hänen mukaansa ihmiset viihtyvät tapahtumissa ja kaipaavat elämää kaupunkiin kaikkina vuoden aikoina ja lähes ympäri vuorokauden.

– Amsterdamin ja Berliinin esimerkit osoittavat, että yöpormestari tuo todellisia hyötyjä kaupungin yöelämään. Alkoholista johtuvia haittoja on onnistuttu vähentämään, vähemmistöjen ja naisten ääntä on kuultu yöelämän kehittämisessä ja kaupungin, yritysten ja kaupunkiaktiivien toiveita on pystytty sovittamaan yhteen kaikkia tyydyttävällä tavalla.

Mirik Milan ja Lutz Leichsenring ovat olleet konsultoimassa useita suurkaupunkeja yöpormestarin tehtävistä ja hyödyistä. Maailman suurkaupungeista useat ovat perustaneet yöpormestarin tehtävän, mutta eri kaupunkien konseptit eroavat toisistaan.

Vaikka yötalouden hyöytyihin on havahduttu vasta viime aikoina, on maailmalla night economy tunnistettu jo merkittäväksi kilpailukykytekijäksi.

– Kasvavassa ja tiivistyvässä kaupungissa riittää kuluttajia myös vuorokauden toisena puolikkaana. Houkutellakseen matkailijoita ja kansainvälisiä osaajia on Helsingin kyettävä tarjoamaan mielekästä tekemistä myös vapaa-ajalla. Yöelämä on merkittävässä roolissa, kun mitataan kaupunkien houkuttelevuutta erityisesti nuorten parissa, sanoo Helsingin kilpailukyvystä ja kansainvälisistä asioista vastaavan yksikön päällikkö Santtu von Bruun.