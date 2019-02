Helsinki selvittää luvattomien päiväkotien tilanteen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Helsinki sanoo suhtautuvansa vakavasti ongelmaan, jossa päiväkoteja on toiminut luvattomissa tiloissa.

Kaupunki on pormestari Jan Vapaavuoren (kok.) kaupunginvaltuustossa keskiviikkona tiedottamalla tavalla käynnistänyt torstaina perusteellisen selvityksen, jonka tavoitteena on tutkia tarkasti koko luvattomien päiväkotien tilanne ja kaupungin oma toiminta, joka on mahdollistanut tilanteen syntymisen. Selvitys tehdään kaupunginkansliassa.

Helsinkiläisen Ankkalampi-päiväkotiketjun on todettu toimivan kymmenessä toimipisteessä ilman asianmukaisia lupia. Tilat on rakennettu alun perin muuhun käyttöön, eikä niissä ole tehty päiväkotitoiminnan edellyttämiä muutostöitä.

Helsingin kaupunginkanslian mukaan kaupunki kantaa huolta päiväkotipaikkojen riittävyydestä, mutta päiväkotitoimintaan soveltumattomissa tai vaaralliseksi katsotuissa tiloissa toimintaa ei voi harjoittaa.

Kaupunki sanoo haluavansa varmistaa päiväkotitilojen terveellisyyden ja turvallisuuden ja tarkastaa yksityisten sekä myös kaupungin omien päiväkotien lupatilanteen. Jos yksiköitä joudutaan sulkemaan puutteellisten lupien takia, se tehdään hallitusti niin, että perheille jää aikaa hakeutua joko kunnalliseen päiväkotiin tai toiseen yksityiseen päiväkotiin.

– Selvityksessä käydään läpi kaupungin sisäisen tiedonkulun ja vastuunjaon tilanne sekä puutteelliset prosessit. Lupaprosessia on jo tarkennettu ja varmistettu, että päiväkotitoimintaa ei voida käynnistää ennen kuin kaikki asiaan kuuluvat luvat ovat kunnossa. Kun kaikki tarvittavat tiedot on saatu koottua, kaupunki päättää esitutkintapyynnön tekemisestä Ankkalampi Oy:n toiminnasta, toteaa Jan Vapaavuori.