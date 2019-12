Helsinki maksaa lääkäreilleen tehtävälisää 1000 e/kk

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pääkaupunki haluaa parantaa palvelujen saatavuutta.

Helsingin tavoitteena on selättää terveysasemia vaivaava lääkäripula ja tarjota kaupunkilaisille nopeammin kiireetön vastaanottoaika.

Kaupunki maksaa tammikuun alusta kaikille terveysasemien potilastyötä tekeville lääkäreille määräaikaista tehtävälisää, joka on täyttä työaikaa tekevillä 1000 euroa kuukaudessa.

Lisän saavat vuodesta alusta alkaen myös uudet kaupungille töihin tulevat lääkärit. Lisäksi Helsingin palkkakehitysohjelma tuo kaikille lääkäreille 250 euron pysyvän palkankorotuksen.

– Terveysasemien toiminnan näkökulmasta lääkärivaje on asia, jolla on lukuisia heijastevaikutuksia, vaikka asiakkaille tämä näkyy pääasiassa vain lääkärille pääsyn ongelmina. Tästä syystä vajeen korjaaminen on ehdoton prioriteettimme, kertoo terveysasemien johtajalääkäri Timo Lukkarinen tiedotteessa.

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja Leena Turpeisen mukaan ratkaisu on perusteltu, koska lääkärivajeen takia lääkärin tehtävät terveysasemalla ovat tällä hetkellä tavanomaista vaativampia.

– Kun saamme uusia lääkäreitä, voimme paremmin taata helsinkiläisille nopeamman hoitoon pääsyn myös kiireettömissä asioissa. Samalla haluamme tietysti varmistaa, ettei työkuorma tule nykyisille lääkäreille, eikä myöskään hoitajille, liian raskaaksi, Turpeinen toteaa.

Timo Lukkarisen mukaan palkkaus on vain yksi keino tehdä työskentely terveysasemilla työnhakijoiden silmissä houkuttelevammaksi.

– Helsingissä tehdään hartiavoimin töitä, että lääkäreiden työ olisi monipuolista, kiinnostavaa ja oikein resursoitua. Haluamme myös kehittää johtamista ja aiomme perustaa uusia lääkärinvirkoja, Lukkarinen sanoo.