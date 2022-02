Helsinki lisää joustavuutta englanninkielisissä koulupaikoissa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Huippuosaajien houkuttelua Suomeen pidetään keskeisenä kysymyksenä startup- ja kasvuyritysten kilpailukyvyn kannalta.

Helsinki avaa uuden jatkuvan haun väylän englanninkieliseen perusopetukseen, joka mahdollistaa erityisesti kansainvälisille osaajille mahdollisuuden englanninkieliseen perusopetukseen. Uusi jatkuva haun väylä täydentää aikaisemmin kerran vuodessa järjestettyä hakua.

Suomen startup-yhteisö kiittää Helsingin kaupunkia hyvästä askeleesta eteenpäin.

– Yhteisön tavoitteena on avata maailman parhaana tunnettu Suomen koulutusjärjestelmä myös englannin kielellä. Erityisesti englanninkielisiä koulutuspaikkoja kaipaavat Suomeen rekrytoidut huippuosaajat ja heidän perheensä, toteaa Suomen startup-yhteisön toimitusjohtaja Riikka Pakarinen tiedotteessa.

– Syksyllä asetimme tavoitteeksemme, että jo lähitulevaisuudessa Suomeen muuttava tai suomalainen perhe saa joustavasti lapsensa englanninkieliseen opetukseen tai varhaiskasvatukseen, myös kesken vuotta. Nyt Helsinki on ottanut askeleen eteenpäin tähän tavoitteessa.

Supercellin toimitusjohtajan, Suomen startup-yhteisön hallituksen jäsenen Ilkka Paanasen mukaan huippuosaajien houkuttelu ja sitouttaminen Suomeen ja suomalaisiin yrityksiin on keskeinen kysymys startup- ja kasvuyritysten kilpailukyvyn kannalta.

– Helsingin kaupungin uudistus on hyvä tekninen askel eteenpäin, mutta tekemistä riittää edelleen. Englanninkielisiä koulupaikkoja ei ole riittävästi kaikille kelpoisuusvaatimukset täyttäville oppilaille. Helsingin erinomaisessa kaupunkistrategiassa on tavoitteena lisätä näitä koulupaikkoja – toivottavasti kaupunki edistää tavoitteita niin, että englanninkielisiä koulupaikkoja on tarjolla myös kesken lukuvuotta maahan saapuville oppilaille, Paananen sanoo.

Jatkuva haku englanninkieliseen perusopetukseen on tarkoitettu ilman koulupaikkaa oleville lapsille, jotka ovat aikaisemmin opiskelleet englanninkielisessä Suomen perusopetukseen rinnastettavassa opetuksessa ulkomailla tai Suomessa.

– Helsinki kehittää jatkuvasti englanninkielisen opetuksen saatavuutta, jotta jokainen oppilas saa hänelle sopivan koulupaikan joustavasti, myös ympäri vuotta. Seuraamme myös aktiivisesti englanninkielisten koulutuspaikkojen kysyntää. Ratkaisemme mielellämme myös tulevaisuudessa eteen tulevia haasteita yhdessä Suomen startup-yhteisön ja sen jäsenyritysten kanssa, kertoo Helsingin kaupungin kehittämispalvelupäällikkö Marjo Kyllönen.