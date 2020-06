Helsinki lähetti laadunvalvojat tarkkailemaan katutöitä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kaupunkilaisten mielestä katutöistä on aiheutunut liikaa haittaa ja niistä on viestitty huonosti.

Helsingin katutöiden laatua valvoo kymmenen laaduntarkkailijan tiimi tänä kesänä.

– Minulle tärkeä katutöiden sujuvoittamisprojekti sai tänään tuekseen 10 nuorta laaduntarkkailijaa, jotka kiertävät kesällä katutyömaita, raportoivat puutteista ja antavat parannusehdotuksia, Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok.) kertoo Twitterissä.

Tarkkailijoiden syynissä ovat erityisesti kaupunkilaisten sujuvaan kulkemiseen ja työmaakokemukseen liittyvät asiat, kuten kiertotiet, opasteet ja viestintä. Projekti toteutetaan nyt ensimmäistä kertaa.

Katutöiden laaduntarkkailijoiksi on valittu teknisen alan opiskelijoita. Tiimillä on kädet täynnä töitä, sillä Helsingissä on tällä hetkellä runsaasti erikokoisia katutyömaita.

Katutöiden laaduntarkkailijat ovat osa Vapaavuoren lanseeraamaa kehityshanketta, jolla pyritään vähentämään katutöistä asukkaille aiheutuvaa haittaa. Hankkeessa katutöiden ongelmiin tartutaan kehittämällä uusia työtapoja, prosesseja ja teknologisia ratkaisuja.

– Tutkimusten mukaan kaupunkilaiset ovat erittäin kiinnostuneita katutöistä. Tähän mennessä niistä on kuitenkin aiheutunut liikaa haittaa ja niistä olisi voitu viestiä paremmin, projektinjohtaja Jyrki Paavilainen kertoo tiedotteessa.

Katutöiden laaduntarkkailijoiden lisäksi uudessa kesähankkeessa aloittaa myös toinen tiimi, jonka tehtävänä on raportoida kaupungin muiden palveluiden sujuvuudesta.