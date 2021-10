Helsinki haluaa poistaa asunnottomuuden vuoteen 2025 mennessä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Apulaispormestari Daniel Sazonov sanoo tavoitteen olevan haastava, mutta ei mahdoton.

Tällä viikolla Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi uuden kaupunkistrategian, jossa sitoudutaan asunnottomuuden poistamiseen vuoteen 2025 mennessä. Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan apulaispormestari Daniel Sazonov (kok.) sanoo olevansa tyytyväinen siihen, että kaupunki uskalsi asettaa tämän tavoitteen.

– Tavoite on kunnianhimoinen ja haastava, mutta ei mahdoton. Sen saavuttaminen edellyttää vahvaa sitoutumista asunto ensin –periaatteeseen. Me sitoudumme tekemään tarvittavat panostukset hyödyntäen erityisesti kaupungin omaa vuokra-asuntokantaa mutta myös tuettua asumista ja muita olemassa olevia palveluita. Asuntojen saatavuuden lisäksi kaupunki kehittää etsivää sosiaalityötä, kuten etsivää lähityötä ja aikuissosiaalityötä, Sazonov sanoo.

– Asunnottomuuden syyt ovat moninaisia ja asunnottomuuden ratkaisu vaatii monipuolisia toimia. Tärkeimpänä niistä on kuitenkin sopivien asuntojen löytyminen. Helsingin kaupunki omistaa yli 50 000 vuokra-asuntoa, joita voidaan hyödyntää tähänkin tarkoitukseen. Ihmiselle on ensin saatava katto pään päälle, turvallinen oma paikka, jotta on olemassa edes edellytyksiä auttaa ihmistä ratkaisemaan muita ongelmia elämässään.

Asunnottomien yötä vietetään sunnuntaina 17. lokakuuta. Aran tuoreimman tilaston mukaan Helsingissä on yli 1800 asunnotonta.