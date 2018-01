Harri Airaksinen: Helsingistä on pidempi matka Tampereelle kuin päinvastoin

Perusteluksi ei riitä se, että kuljetaan ylämäkeen.

Tampereen ja Helsingin pormestareiden Lauri Lyly ja Jan Vapaavuori tekemä yhteinen aloite nopeasta junayhteydestä on erittäin kannatettava, jotta Suomen keskeisimmän kasvukäytävän kehitys jatkuu ja voimistuu kaksisuuntaisesti.

Tällä hetkellä Tampereelta pendelöi Helsinkiin päivittäin 3 000 henkilöä ja luku kasvaa. Jatkossa esimerkiksi Tampereen uusi yliopisto, Tampereen vahvasti kehittyvä turvallisuusklusteri ja nousussa oleva elämystalous vetävät asiantuntijoita ja matkailijoita myös pääkaupunkiseudulta nykyistä enemmän.

Ehdotukseen liittyy Helsinki-Vantaan lentokentän yhdistäminen samaan kokonaisuuteen. Tämä on erittäin kannatettavaa, kun otetaan huomioon uusien teknologioiden mahdollistama nopea matkaketjujen kehitys. Matkatavaroiden kirjaaminen jo lähtöpaikassa ensimmäisestä kulkuvälineestä riippumatta ja koko matkaketjun maksaminen yhdellä tapahtumalla yleistyvät vauhdikkaasti. Kun ostaminen helpottuu ja tarjonta monipuolistuu, kysyntä kasvaa. Tämä luo uutta liiketoimintaa kuljetuksiin, logistiikkaan ja muihin palveluihin. On hyvä muistaa, että raideliikenne täyttää monen nykymatkustajan vaatimukset liikkumisen ekologisuudesta. Kun matkaketjut niveltyvät saumattomasti yhteen, säästää se osaltaan ympäristöä.

Elefantti syödään tunnetusti paloissa ja toimeen tulee tarttua rivakasti. Ensimmäinen askel on kolmannen ja ehkäpä samalla jo neljännen raideparin rakentamispäätös ja toteutus. Varsinaisen huippunopean raideyhteyden suunnittelu vaatii oman aikansa ja siksi näitä on ryhdyttävä toteuttamaan samanaikaisesti.

Raideliikenteen kilpailuttaminen on maan hallituksen linjauksen mukaan alkamassa heti tulevan vuosikymmenen alussa ja relevantteja pilottikohteita tarvitaan. Siksi kansanedustaja Harri Jaskarin esiin nostama ajatus yksityisen operaattorin mukaan tuomiseksi on kannatettava. Meillä on hyviä kokemuksia allianssimallista suurissa infrastruktuurihankkeissa. Siksi ensimmäiseksi ei kannata nähdä mörköä yksityisen investointirahan mukaan tulosta ja voittojen valumisesta yksityisille toimijoille, vaan se on nähtävä mahdollisuutena saada työt käyntiin huomattavasti nopeammin kuin valtion budjettirahoituksella. Kun Pirkanmaan talous on vahvassa myötätuulessa ja myös tulevaisuuden näkymät tulevalle vuosikymmenelle ovat suotuisammat kuin pitkään aikaan, hanke kiinnostaa aivan varmasti myös kansainvälisesti.

Tampereen kaupunkiseudun ja koko Pirkanmaan yhteinen viesti, sitoutuminen ja sen mukaiset edunvalvontatoimet sekä henkilökohtaiset kontaktit ovat tässäkin asiassa avainasemassa. Näyttöä niiden voimasta saatiin viimeksi Tampere-Pirkkalan lentoasemalle tulevien mittavien investointien varmistuttua. Raideliikenteen kehittäminen on keskeinen kohde Pirkanmaan liiton, Tampereen kaupunkiseudun kuntien, kauppakamarin ja yrittäjien yhteisellä agendalla. Työ jatkuu ja tuottaa tulosta. On hienoa, että myös Helsingin kaupunki on tullut työhön mukaan.