Helsingistä löytyi sodanaikainen pommi

Helsingin poliisi kertoo saaneensa perjantaina iltapäivällä hätäkeskuksen kautta ilmoituksen räjähteestä, joka oli lyötynyt rakennustöiden yhteydessä Kulosaaresta.

Puolustusvoimat tunnisti esineen toisen maailmansodan aikaiseksi palopommiksi, joka sisälsi räjähdettä yhteensä 20 kilogrammaa. Pommi on todennäköisesti pudotettu helmikuun 1944 suurpommitusten aikana.

Räjähteen kuljettaminen Santahaminan sotilasalueelle hävitettäväksi aiheutti liikennekatkoja Kulosaaren ja Santahaminan välillä. Myös metroliikenne jouduttiin pysäyttämään tilapäisesti.

– Puolustusvoimat antaa normaalin käytännön mukaan virka-apua sodanaikaisten räjähteiden tunnistamisessa ja raivaamisessa. Virka-apua antaa Kaartin jääkärirykmentti, Helsingin poliisi tiedotti Twitterissä.

Poliisin mukaan liikenne kulki jälleen normaalisti kello 19.20.

Pommi on kuljetettu turvallisesti sotilasalueelle Santahaminaan. Puolustusvoimien mukaan kyseessä on palopommi, joka sisältää räjähdettä yhteensä 20 kiloa. Pommin arvioitu pudottamisajankohta on helmikuu 1944.

— Helsingin poliisi (@HelsinkiPoliisi) January 11, 2019