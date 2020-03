Helsingissä yhteistyötä ikääntyneiden auttamiseksi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Helsingissä on käynnistetty laaja yhteistyö ikääntyneiden auttamiseksi koronaepidemian aiheuttamissa poikkeusoloissa.

Helsingin kaupunki on yhdessä Helsingin seurakuntien ja järjestöjen, kuten Helsinki Mission, kanssa käynnistänyt toiminnan, jonka tarkoituksena on varmistaa, että kaikki ikääntyneet helsinkiläiset saavat tukea puhelimitse. Myös tarvittava käytännön apu arjen asiointiin turvataan.

Koronaepidemian lieventämiseksi kaikkia yli 70-vuotiaita on Suomessa kehotettu pysymään kotona ja välttämään turhaa asiointia. Liikkumista ulkona suositellaan ikääntyneille vain oman toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistämiseksi, ilman lähikontaktia muihin ihmisiin.

Helsingissä tämä koskee noin 80 000 ihmistä, joista yli 80-vuotiaita on 27 000.

– Tänä kriittisenä aikana Helsingin kaupunki tekee yhdessä kumppaneidensa kanssa kaiken mahdollisen auttaakseen ja tukeakseen ikääntyneitä helsinkiläisiä heidän arjessaan. Ensi viikon aikana avaamme uuden Helsinki-avun neuvontapuhelimen. Pyrkimyksenä on tavoittaa yli 80-vuotiaat helsinkiläiset selvittääksemme heidän avun tarpeensa, sanoo Helsingin pormestari Jan Vapaavuori.

Ikääntyneitä tullaan lähitulevaisuudessa tavoittelemaan puhelimitse, tarjoamaan keskusteluapua ja auttamaan arjessa esimerkiksi kauppa- ja apteekkiasioinnissa. Palvelu toteutetaan yhdistämällä toiminnan koordinointiin ja yhdessä toteuttamiseen ammattilaisia ja vapaaehtoisia.

Apu on suunnattu yli 70-vuotiaille. Käytännössä tämä tarkoittaa soittoa kaikille yli 80-vuotiaille kaupunkilaisille. Ikääntyneille, yli 70-vuotiaille kaupunkilaisille avataan uusi puhelinnumero, johon he voivat itse ottaa yhteyttä.

– Tämä toimintamalli tuo avuntarvitsijat ja auttajat yhteen tarkoituksenmukaisella ja turvallisella tavalla. Tämä on yksi keino varmistaa, että kukaan ei jää nyt yksin. On ollut hienoa nähdä, miten eri kaupunginosissa, taloyhtiössä ja someryhmissä on polkaistu käyntiin erilaisia tapoja auttaa lähimmäisiä, Helsingin seurakuntayhtymän johtaja Juha Rintamäki kiittää.

Nyt voimassa olevien auttavien puhelinpalveluiden numerot löytyvät Helsingin kaupungin Seniori-infon, Helsingin eri seurakuntien ja järjestöjen verkkosivuilta.

Vapaaehtoistoimintaan osallistumisesta kiinnostuneet voivat olla yhteydessä osoitteeseen: [email protected] Helsingin kaupungin henkilöstö saa vapaaehtoistoiminnasta erillisen ohjeistuksen tulevalla viikolla.