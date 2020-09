Helsingissä pelanneella KHL-joukkueella useita tartuntoja

Jääkiekkoliiga KHL:n mukaan perjantain ottelu Dinamo Rigan ja Neftekhimikin välillä on lykätty Neftekhimikin pelaajilta havaittujen koronavirustartuntojen vuoksi.

Seitsemältä Riikassa testatulta pelaajalta vahvistettiin Covid-19-infektio. Koko joukkue lennätetään Pietariin laajempien PCR- ja vasta-ainetestien ottamiseksi.

Neftehimik pelasi keskiviikkoiltana Jokereita vastaan Helsingin Hartwall Areenalla.

Koko joukkue ja hallin muuta henkilökuntaa on voinut altistua virukselle. Mahdollinen karanteeni voi muuttaa Jokerien otteluaikataulua ja neljän kotiottelun putkea.

Tapauksesta kertoo myös Ilta-Sanomat.

