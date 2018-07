”Helsingissä on tehtävä selväksi, että USA tukee Nato-liittolaisiaan”

Helsingissä 16. heinäkuuta järjestettävä huippukokous presidentti Donald Trumpin ja presidentti Vladimir Putinin välillä on aiheuttanut hermostuneita reaktioita Yhdysvaltain kongressissa.

Moni pelkää Trumpin suhtautuvan Venäjään liian myötämielisesti. Valkoinen talo painotti jo aiemmin, että Krimin niemimaan suhteen ei tulla tekemään myönnytyksiä.

Senaatin ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja, republikaanien Bob Corker nosti aiheen esille Baltian matkallaan.

– Krimin tunnustaminen osaksi Venäjää heikentäisi sääntöperusteista kansainvälistä järjestystä, joka luotiin Yhdysvaltojen johdolla. Järjestelmän ansiosta demokratia on kukoistanut ympäri maailmaa, mikä on vahvistanut myös Yhdysvaltojen turvallisuutta, Corker sanoi.

Corkerin mukaan on selvää, että Venäjän ”epävakautta aiheuttava käytös” vaikuttaa myös Baltian maiden tilanteeseen.

– Tulevassa Helsinki-tapaamisessa on tehtävä selväksi, että Yhdysvallat tukee Nato-liittolaisiaan ja pitää yllä transatlanttisia kumppanuuksiaan. Muulla tavoin toimiminen vahvistaisi Putinia ja heikentäisi demokraattisia arvoja.

Yhdysvaltain Venäjä-lähettiläs Jon Huntsman sanoi toimittajille, että Venäjä laitetaan tilille ”pahantahtoisten toimiensa” vuoksi.

– Presidentti toivoo, että tapaaminen voisi vähentää jännitteitä ja johtaa rakentavaan yhteistyöhön. Tämä parantaisi rauhaa ja turvallisuutta ympäri maailman. Ongelmia ei voida ratkaista, jos niistä ei keskustella, Huntsman totesi.

Yhdysvaltain kongressin delegaatio vieraili aiemmin tällä viikolla Venäjällä tarkastelemassa pakotteiden vaikutusta maan talouteen. Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov totesi vierailun parantavan maiden parlamenttien välisiä suhteita. Myös amerikkalaisten lausunnot olivat sovittelevia.

– Suhteemme voisi olla parempikin, sillä meillä on joitakin samoja tavoitteita, joiden puolesta voimme toivottavasti tehdä yhteistyötä, republikaanisenaattori Richard Shelby pohti.

– Olemme kilpailijoita, mutta meidän ei välttämättä tarvitse olla vastustajia.

Kalifornian demokraattiedustaja Eric Swallwell kommentoi tapaamista tiukempaan sävyyn.

– Senaatin tiedusteluvaliokunta totesi aiemmin, että Venäjä puuttui vaaleihimme ja suosi Donald Trumpia. Siitä huolimatta republikaanisenaattorit olivat Moskovassa veljeilemässä venäläisten kanssa, minkä lisäksi Trump haluaa yksityisen tapaamisen Putinin kanssa. Jos he eivät voi vastustaa Venäjää, pitäisikö heidän vain jäädä sinne, Swalwell kysyy Twitterissä.

As we look forward to the upcoming Helsinki summit, the U.S. must stand firmly with our NATO allies and affirm our transatlantic partnership. Doing otherwise strengthens Putin and undermines democratic values.

— Senator Bob Corker (@SenBobCorker) July 2, 2018