Helsingissä juossut poro voikin olla peura

Metsäpeura ja tunturipeura ovat hyvin samannäköisiä.

Helsingissä perjantaina ja lauantai-aamuna vaeltanut eläin saattaakin olla peura, Korkeasaaren eläintarha tiedottaa Twitterissä.

– Keskustassa seikkaillut peura on tuotu nukutettuna #Villieläinsairaala’an. Se on huonokuntoinen viime kevään vasa, eli lajin määrittäminen on vaikeaa: ei ole vielä varmaa onko se poro ( = tunturipeura) vai metsäpeura, Korkeasaaren eläintarhan Twitter-tililtä tiedotetaan.

Poliisi sai Helsingissä perjantaina ja lauantai-aamuna vaeltaneen eläimen kiinni Helsingin kasvitieteellisen puutarhan alueelta. Eläimen alkuperästä ei ole tietoa.

Korkeasaaren eläintarhan mukaan peura heräilee parhaillaan nukutuksesta.

– Toipuminen ei ole vielä varmaa, tililtä kerrotaan.

Metsäpeura ja tunturipeura eli poro muistuttavat hiukan toisiaan. Niiden erottaminen ilman harjaantumista voi olla hankalaa. Metsäpeuralla on pidemmät jalat, pidempi kuono ja kapeammat sarvet.

Helsingissä seikkailleen peuran kerrotaan olleen nuori ja huonokuntoinen, joka entisestään vaikeuttaa tunnistusta. Myös metsäpeura olisi kuitenkin harvinainen vieras pääkaupungissa, sillä lähimmät luonnonvaraiset yksilöt asustelevat Etelä-Pohjanmaalla.

Mietitköhän kenties metsäkaurista? Tässä kuvassa on meillä vakituisesti asuva metsäpeura, joka lajina on hyvin saman näköinen kuin poro.

Tämä hoidossa oleva yksilö puolestaan on nuori, ja huonokuntoinen, joka entisestään vaikeuttaa tunnistusta.