Helsingissä hylätään tarkistuksessa sadoittain ääniä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Helsingin vaalipiirilautakunnan puheenjohtaja Timo Erikäisen mukaan piirejä sekoitetaan.

– Tarkastuslaskennassa Helsingin ja Uudenmaan vaalipiirien rajan hahmottamisen vaikeus näkyy taas, Helsingin vaalipiirilautakunnan puheenjohtaja Timo Erikäinen tviittaa.

Hän kertoo, että Helsingissä hylätään sadoittain ääniä, joita on annettu numeroille 288-493. Erikäinen kertoo tviittinsä kommenttiketjussa, että virheitä on tapahtunut enemmän ennakkoäänissä, mutta runsaasti myös vaalipäivänä. Helsingin vaalipiirissä ehdokasnumerot päättyvät 287:ään ja Uudenmaan 493:een.

Äänestäjillä on siis ollut vaikeuksia erottaa äänestysalueiden rajoja. Täysin hukkaan menneiden väärän numeron äänien lisäksi ääniä on voinut myös mennä väärälle ehdokkaalle. Tällaista on mediassa uumoiltu tapahtuneen Suomen kommunistisen puolueen ehdokkaan Kalevi Wahrmanin kohdalla. Wahrman oli Uudellamaalla ehdolla samalla numerolla kuin perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho Helsingissä.

Verkossa kiersi jo ennen varsinaista äänestyspäivää väitteitä siitä, että moni Uudellamaalla äänestänyt oli luullut antaneensa äänensä Halla-aholle. Todellisuudessa äänet menivätkin Wahrmanille. Vaalitulos vaikuttaisi tukevan väitettä. Wahrman veti 483 ääntä, kun lähimmäksi päässyt puoluetoveri ylsi vain 87 ääneen.

Tarkastuslaskennassa Helsingin ja Uudenmaan vaalipiirien rajan hahmottamisen vaikeus näkyy taas. Helsingissä hylätään sadoittain ääniä numeroille 288-493. #vaalit2019 #eduskuntavaalit2019 — Timo Erikäinen (@pikkutimppa) April 15, 2019