Raketteja ammuttiin ihmisiä päin – Poliisi: Järki käteen

Uudenvuoden juhlinta on pitänyt poliisin kiireisenä.

Helsingin poliisi kertoo Twitterissä saaneensa kymmeniä ilmoituksia ilotulitteiden väärinkäytöksistä ympäri kaupunkia. Poliisin mukaan erityisesti nuorisoporukat ovat ampuneet ilotulitteita muun muassa ihmisiä, autoja ja rakennuksia päin.

– Tällainen leikki voi aiheuttaa pahoja vammoja. Nyt siis järki käteen!, poliisi muistuttaa Twitterissä.



Sisä-Suomen poliisi kertoo saaneensa yön aikana yhteensä 297 tehtävää. Vuoden vaihtuessa poliisia työllistivät erityisesti kotihälytykset, liikennetehtävät ja rakettien ampumisesta aiheutuneet vahingot sekä häiriöt, Sisä-Suomen poliisi kertoo tiedotteessaan.

Myöhemmin illalla ja yöllä Sisä-Suomen poliisin piti kiireisenä tappeluihin liittyvät tehtävät niin yleisillä kuin yksityisillä paikoilla.

Poliisin mukaan puolenyön aikaan keski-ikäinen mies pahoinpiteli kahta miestä Tampereen keskustassa lyöden näiltä nyrkeillä kasvoihin ja lyöden parikymppistä naista kasvoihin avokämmenellä. Poliisi otti miehen kiinni epäiltynä pahoinpitelyrikoksista. Myöhemmin mies alkoi poliisin mukaan käyttäytyä aggressiivisesti myös poliisia kohtaan ja muun muassa sylki päin poliisia. Poliisi kertoo tiedotteessaan tutkivansa asiaa virkamiehen vastustamisena.

Sisä-Suomen poliisia työllisti yön aikana lukuisat muutkin anniskeluravintoloissa ja niiden edustoilla sattuneet välikohtaukset. Esimerkiksi Ruovedellä poliisi sai hälytystehtävän, kun kaksi jo kertaalleen anniskeluravintolasta poistettua henkilöä palasi paikalle ja kävivät käsiksi järjestyksenvalvojaan. Poliisin saapuessa paikalle miesten käytös oli poliisin mukaan yhteistyökyvytöntä ja heidät toimitettiin päihtymyssäilöön Tampereelle.

Itä-Suomessa poliisilla oli yön aikana yli 200 hälytystehtävää. Poliisia työllisti etenkin häiriökäyttäytymiseen liittyvät tapaukset.

Joensuussa paloi vanha tanssilava uudenvuoden yönä. Poliisi tutkii tapausta törkeänä tuhotyönä ja on ottanut tapahtumapaikan läheisyydestä kiinni kolme henkilöä. Poliisi tiedottaa asiasta lisää myöhemmin.

Poliisi sai kiinni rattijuopumuksesta epäiltyjä henkilöitä eri puolilta maata.

Sisä-Suomen poliisin uudenvuodenyö on ollut vilkas. Klo 18-05 välisenä aikana Pirkanmaalla oli 297 tehtävää ja Keski-Suomessa 183 tehtävää. Erilaisia nahisteluita ja tappeluita on ollut runsaasti. Myös rakettien ampumisista on aiheutunut häiriöitä. #tilannekeskus

— Sisä-SuomenPoliisilaitos (@SiSuPoliisi) January 1, 2020