Yrittäjät elvyttäisivät Helsingin keskustaa

Helsingin Yrittäjät pitää tärkeänä elävöittää pandemian hiljentämää kaupungin keskustaa suunnitelmallisesti ja yhteistyössä yrittäjien kanssa.

Helsingin kaupunginhallituksen käsittelyssä on Helsingin keskustan kehittämisen suunnitelmakokonaisuus, joka sisältää uuden keskustavision sekä kävelykeskustan kehittämiseen ja satamatoimintojen keskittämiseen liittyvät ehdotukset.

Helsingin keskusta on yhdistyksen mukaan kärsinyt meneillään olevasta koronapandemiasta poikkeuksellisen paljon. Keskustan kivijalkaliikkeistä moni on ahdingossa ja erityisesti erikoiskauppoja on vaarassa hävitä keskustasta.

Nykyisin kaupunkia kehitetään yhdistyksen mielestä erillisin, osin rinnakkaisin hankkein, joiden keskinäinen yhteistyö on puutteellista. Myöskään hankkeiden kokonaisvaikutuksia esimerkiksi yritystoimintaan ja erilaisiin palveluihin ei riittävästi suunnitella ja arvioida.

Olennaista on yhdistyksen mielestä kehittää Helsingin keskustaa kokonaisuutena mahdollisimman kattavien selvitysten ja vaikutusarviointien pohjalta kaupungin, eri kokoisten yritysten sekä muiden toimijoiden tiiviissä yhteistyössä.

Helsingin Yrittäjät pitää hyvinä ehdotuksia laajentaa ydinkeskustan kävelypainotteista aluetta monipuolistamalla toimintoja ja parantamalla kaupunkitilan laatua.

Keskustan katutiloja tulisi yhdistyksen mielestä myös voida hyödyntää nykyistä monipuolisemmin pitämällä ravintoloiden ja kahviloiden terasseja ympärivuotisesti auki ja laajentamalla terassialueita viime vuonna saatujen hyvien kokemusten pohjalta. Liikkeiden edustalle pitäisi voida sijoittaa joustavammin kylttejä, mainoksia sekä pieniä tarjous- ja myyntikojuja.