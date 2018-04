Helsingin yliopiston rehtori: Indeksi palautettava ensi vuodelle

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Jukka Kolan mukaan yliopistojen perusrahoituksen korjaamisen tulisi olla osa kehysriihen koulutuspakettia.

Helsingin yliopiston rehtori Jukka Kolan mielestä hallituksen tulisi palauttaa yliopistoindeksi käyttöön vuodelle 2019.

Hänen mukaansa vuosikymmenten aikana tehdyt sijoitukset ovat tuottaneet kauttaaltaan korkeatasoisen koulutusjärjestelmän. Pohja on kuitenkin rapautumassa, koska yliopistojen perusrahoitus on niukentunut koko 2010-luvun.

-Yliopistojen rahoitus on saatava kasvu-uralle, jotta menestymisemme ei jäisi osaamisesta kiinni. Verrokkimaissamme tämä on ymmärretty: muissa Pohjoismaissa ja esimerkiksi Ranskassa, Saksassa ja Hollannissa on panostettu koulutukseen ja tutkimukseen viime vuosina. Tämä hallitus voi aloittaa yliopistojen perusrahoituksen korjaamisen palauttamalla yliopistoindeksin vuodelle 2019, Jukka Kola toteaa tiedotteessaan.

Hän korostaa, että yliopistojen rooli tulee tulevaisuudessa vain kasvamaan, kun korkean osaamisen merkitys yhteiskunnassa korostuu.

-Tutkintokoulutuksen lisäksi tarvitaan enenevässä määrin myös elinikäistä kouluttautumista ja digitalisaation hyödyntämistä erityisesti opetuksessa. Hallitus on myös 2030-visiotyössä ottanut tavoitteeksi korkeakoulutettujen osuuden nostamisen puoleen nuoresta ikäluokasta. Kaikki tämä vaatii rahoitusta tulevina vuosina, Kola huomauttaa.

Nykyisen ja edellisen hallituksen yliopistoindeksin leikkaukset vähentävät Kolan mukaan vuonna 2019 Helsingin yliopiston tuloja 32 miljoonaa euroa ja apteekkikompensaation poisto lisäksi 30 miljoonaa euroa.

Kumulatiivisesti indeksileikkaukset ja apteekkikompensaation poisto vähentävät tuloja 250 miljoonaa euroa vuoteen 2019 mennessä. Tämän seurauksena Helsingin yliopisto on joutunut irtisanomaan lähes 400 henkilöä ja pienentämään käytössä olevia tiloja.