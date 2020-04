Helsingin yliopistolta apua terveydenhuollolle

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Helsingin yliopiston eri tiedekunnat ja yksiköt auttavat HUSia koronavirustilanteessa eri tavoin.

Tiedekunnat antavat pyydettäessä testausapua, lainaavat laitteita, tiloja ja koulutettua henkilöstöä sekä jakavat asiantuntijatietoa. Yliopistolla on myös käynnissä useita koronavirukseen liittyviä tutkimuksia.

Tutkimukset liittyvät esimerkiksi virustestauksen kapasiteetin kasvattamiseen, viruksen vasta-aineiden muodostumisen selvittämiseen ja lääkekehitykseen.

Lääketieteellinen tiedekunta ja HiLIFE Helsinki Institute of Life Science tarjoavat Meilahden kampukselta yliopiston tiloja ja laitteita Covid-19-testaukseen, jos Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS esittää pyynnön.

Yliopiston palveluksessa olevien terveydenhuollon ammattilaisten on mahdollisuus ilmoittautua vapaaehtoisesti HUSin palvelukseen.

– Meilahdessa olemme tottuneet jatkuvaan yhteistyöhön HUSin kanssa niin tutkimuksen kuin koulutuksenkin saralla. Koronavirustilanteen takia yhteistyö on laajentunut koskemaan myös tilojen ja laboratoriovälineistön käyttöä. Yhteistyö ei kuitenkaan rajoitu yksinomaan lääketieteelliseen tiedekuntaan. Sitä tehdään kaikilla kampuksilla erittäin aktiivisesti, sanoo yliopiston vararehtori Tom Böhling.

Eläinlääketieteellinen tiedekunta on nostanut tiettyjen laboratorioidensa valmiutta, ja sillä on tarvittaessa valmius käynnistää koronavirukseen liittyvää testausta. Patologian ja parasitologian diagnostiset palvelut ovat sopineet Ruokaviraston kanssa valmiudesta toimia tarttuvien eläintautien diagnostiikkareservinä tarvittaessa.

Eläinsairaala on koonnut valtakunnallisesti tietoja eläinklinikoilla käytössä olevista tehohoitolaitteista, jotka soveltuvat käyttöön ihmisten hoidossa. Myös maa- ja metsätieteellisessä tiedekunnassa on kartoitettu sopivat laitteet sekä ne työntekijät, joilla on sairaanhoitajan tai laboratoriohoitajan koulutus.

Farmasian tiedekunnan opiskelijat jatkavat apteekkityöharjoitteluissa osana opintojaan, ja tiedekunta on toimittanut puhdistettua vettä Vantaan kaupungin vanhushuollon käsidesivalmistusta varten.

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan fysiikan osastolla tehdään koronavirukseen liittyviä materiaalitutkimuksia, kuten italialaisen lastensairaalan 3D-tulostamien suodatinmateriaalien karakterisointia ja rakennetutkimuksia mikrotomografialla. Tutkimus koskee akuuttia tilannetta ja auttaa suoraan kriisialueilla olevia.