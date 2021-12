”Helsingin verilöyly” isossa roolissa brittielokuvassa

Ihmishybridit lähtivät filmin juonessa käsistä Suomessa.

Suomessa on ensi kertaa tullut suuremman yleisön näkyville vuonna 2016 valmistunut brittiläis-amerikkalainen elokuva Morgan, joka näkyy nyt Disney+-palvelussa.

Kyseessä on halvalla budjetilla mutta nimekkäillä näyttelijöillä luotu scifi-elokuva, jossa SynSect-yhtiö on luonut keinotekoisen ihmisen. Sen psyyken kanssa on nyt ongelmia.

Morgan-elokuvan juoneen kuuluu olennaisena esitapahtuma, jossa Helsingissä luotujen keinotekoisten ihmisten prototyypit ovat hyökänneet tutkijoiden kimppuun ja 30:sta on henkiin jäänyt vain yhdeksän. Helsinkiin viitataan tämän vuoksi filmissä jatkuvasti. Morgan on edistyneempi versio uusista keinotekoisista ihmisistä.

Elokuvan juonella on yhteyksiä niin Blade Runner -tieteisklassikkoon kuin muutaman vuoden takaiseen Ex Machina -scifimenestykseen. Morganin voi katsoa tavallaan kertovan Blade Runnerin varhaisista esitapahtumista. Vuoden 1982 Blade Runnerin ohjasi Sir Ridley Scott, jonka poika Luke Scott on ohjannut Morganin. Kaikissa kolmessa elokuvassa tutkaillaan kysymystä siitä, missä vaiheessa oliosta tulee ihminen ja mitä on olla ihminen.

Morganin rooleissa nähdään muun muassa Kate Mara, Anya Taylor-Joy, Michelle Yeoh, Jennifer Jason Leigh ja Paul Giamatti.