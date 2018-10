Helsingin varhaiskasvatuksen työntekijöille palkankorotus

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Apulaispormestarin mukaan palkkaus ei yksinään ratkaise alan työvoimapulaa.

Helsingin kaupungin lastentarhanopettajien palkat nousevat vuoden alussa 175 euroa kuukaudessa. Myös muihin varhaiskasvatuksen tehtäviin, kuten lastenhoitajille, perhepäivähoitajille ja varhaiskasvatuksen esimiehille on kaupungin tiedotteen mukaan tiedossa korotuksia.

Palkankorotukset perustuvat kunta-alan sopimuksiin ja Helsingin kaupungin palkkakehityssuunnitelmaan. Palkkakehityssuunnitelman tarkoituksena on parantaa Helsingin kaupungin houkuttelevuutta työnantajana ja palkita henkilöstöä hyvästä työsuorituksesta.

Lastentarhanopettajien palkkaus on ollut arvostelun kohteena. Alalla on työvoimapulaa, mihin on yhtenä syynä pidetty riittämätöntä palkkausta.

Kasvatuksesta ja koulutuksesta vastaavan apulaispormestari Pia Pakarisen mukaan palkkaus ei yksinään ratkaise lastentarhanopettajien työvoimapulaa.

− Pitää olla enemmän koulutuspaikkoja (teemme siinä edunvalvontaa), selkeät urakehitysmahdollisuudet ja työolosuhteisiin kiinnitettävä huomiota. Kaikki nämä ovat työn alla, Pia Pakarinen kirjoittaa Twitterissä.