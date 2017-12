Helsingin talouskasvua jarruttaa pula ammattitaitoisesta työvoimasta

Pääkaupunkiseudun työllisten määrä ei ole pysynyt tuotannon kasvun perässä.

Helsingin seudun tuotanto kasvoi heinä-syyskuussa kolme prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Majoitus- ja ravitsemisala sekä logistiikan yritykset ovat menestyneet erityisen hyvin. Tuotanto kasvoi samaa tahtia myös muualla Suomessa. Luvut selviävät tuoreesta Helsingin seudun kauppakamarin toimialakatsauksesta.

– Helsingin seutu on vetänyt Suomea nousuun. Kuluvan vuoden aikana tuotanto on seudulla kasvanut seitsemän prosenttia vuoteen 2012 verrattuna. Koko maassa tuotanto on samassa ajassa kasvanut noin kolme prosenttia, toteaa Helsingin seudun kauppakamarin johtaja Tatu Rauhamäki.

Pääkaupunkiseudun työllisten määrä ei ole kuitenkaan kasvanut samaa tahtia. Koko maassa kasvua oli puoli prosenttia.

– Pula ammattitaitoisesta työvoimasta on todellinen. Se estää nopeampaa kasvua niin teollisuudessa, rakentamisessa kuin palvelualoilla, Rauhamäki toteaa.

Helsingin seudun työllisten ja työpaikkojen määrä on kuitenkin tällä hetkellä noin kolme prosenttia suurempi kuin vuonna 2012. Muualla Suomessa työllisten määrä on edelleen noin prosentin alle kyseisen vuoden tason.

Maan sisäisen muuttoliikkeen merkitys on Suomessa suurempi kuin muissa Pohjoismaissa. Helsingin seudulla maahanmuuton vaikutus väestönkasvuun on kuitenkin lähes kaksinkertainen Tampereen, Turun ja Oulun seutuihin verrattuna.