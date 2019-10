Helsingin Satama tyrmää siirron Vuosaareen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Helsingin Satama on huolissaan ehdotuksista siirtää satamatoiminnot keskusta-alueelta Vuosaareen.

– Merimatkailussa vaivaton pääsy kaupungin keskustaan on merkittävä vetovoimatekijä, ja suoraan keskustaan saapuvat matkailijat ovat olleet Helsingin strateginen valinta elävän keskustan hyväksi, Helsingin Sataman toimitusjohtaja Ville Haapasaari sanoo.

– Vuosaari, niin toimiva kuin se rahtisatamana onkin, ei olisi likimainkaan yhtä vetovoimainen vaihtoehto matkustajille kuin Katajanokka, Eteläsatama tai Länsisatama, hän jatkaa.

Haapasaari toteaa, että matkustajaliikenteen siirto Vuosaareen edellyttäisi käytännössä massiivista satama-alueen laajentamista merelle päin, meriväylän parantamista ja muun muassa matkustajaterminaalin rakentamista.

– Lisäksi liikenneyhteyksiä pitäisi parantaa ainakin metrolinjan jatkamisella. Kyse on alustavan arvion mukaan puolen miljardin euron investoinneista, ja aikaisintaan valmista voisi tulla 2030-luvulla, hän sanoo.

Tässäkin vaihtoehdossa riskiksi jäisi Haapasaaren mukaan edelleen sataman houkuttelevuus ja vaikutukset matkailuelinkeinoon: Helsingin Satamien kautta kulkevat matkustajat käyttävät pääkaupunkiseudun palveluita noin 700 miljoonan euron verran vuodessa.

Haapasaaren mukaan Helsingin Sataman toiminta edellyttää ennakoitavuutta vuosikymmeniksi eteenpäin.

– Viimeisen kymmenen vuoden aikana satama on investoinut 140 miljoonaa euroa Länsisataman kehittämiseen. Uusi maailmanluokan matkustajaterminaali valmistui pari vuotta sitten. Myöskin varustamot ovat investoineet satoja miljoonia tämänkaltaiseen liikenteeseen. Helsingissä on hyväksytty uusi yleiskaava, jossa on sitouduttu nykyisiin satamatoimintoihin, hän muistuttaa.

Haapasaaren mukaan liikenteen ongelmat keskustan satamiin ovat ratkaistavissa.

– Nykytilanteen parantamiseksi tarvitaan nopeasti toteutettavia toimenpiteitä, kuten ramppiyhteys Ruoholahden sillalle, joka helpottaisi eteläisen Helsingin liikenneyhteyksien lisäksi myös Jätkäsaareen liikennettä. Satama on tehnyt myös onnistuneesti työtä sen eteen, että raskaan liikenteen kasvua on saatu ohjattua Vuosaareen.

– Pidemmällä aikavälillä maanalainen kokoojakatu olisi kannatettava, kauaskantoinen ratkaisu. Jos kokoojakatu ei toteudu, tulee löytää muita kestäviä ratkaisua, Haapasaari toteaa tiedotteessaan.