Atte Kaleva: Helsingin liikennekaaos ja koko Suomen ongelma

Pääkaupungin liikenne on käynyt kerta kaikkiaan sietämättömäksi.

Olen puolustusvoimissa jalkaväkiupseerina palvellessani nähnyt ampumakenttäalueita, jotka ovat paremmassa kunnossa kuin maamme paraatipaikka, Helsingin ydinkeskusta. Tarkoitan tietysti Mannerheimintien Erottajan puoleista päätä. Svenska Teaternin edustaa voi kuvata yhdella sanalla: kaaos.

Pääkaupunkimme strategiassa lausuttuna ylevänä tavoitteena on tehdä Helsingistä maailman toimivin kaupunki. On vaikea nähdä tämän kunnianhimoisen tavoitteen toteutumisen esteenä suurempaa seikkaa kuin kaikkialla liikennettä merkittävästi haittaavat katu- ja tietyöt. Valitettavasti enemmän säännöksi kuin poikkeukseksi on muodostunut käytäntö, jossa kadut revitään auki, mutta sen jälkeen koko työmaa seisoo autiona viikkojen, pahimmillaan jopa kuukausien ajan.

On selvää, että sujuva ja tehokas liikenne on meidän kaikkien etu. Ruuhkat ja sumput haittaavat yhtä lailla autoilijoita, pyöräilijöitä, jalankulkijoita kuin julkista liikennettäkin. Kaupungin on etsittävä ennakkoluulottomasti kaikkia keinoja, joilla katutyöurakoita voitaisiin nopeuttaa. Ei riitä, että asiasta vain puhutaan: nyt on korkea aika siirtyä sanoista tekoihin.

Viime keskiviikkona Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti tähän asiaan liittyen tekemäni talousarvioponnen: kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunki selvittää mahdollisuudet nopeuttaa liikenteen ruuhkautumista aiheuttavia katutöitä luomalla urakoitsijoille esimerkiksi taloudellisia kannustimia työmaan tavoiteaikataulua nopeammasta valmistumisesta.

Tästä samasta asiasta on puhuttu jo pitkään, muun muassa Osmo Soininvaara kiinnitti asiaan huomiota jo 1990-luvulla, mutta nyt tilanne on käynyt kerta kaikkiaan sietämättömäksi. Näin ei voi jatkua. Helsinki ei voi käydä asemasotaa sujuvaa liikennettä vastaan. Pääkaupungin etu on koko maan etu.

On ensiarvoisen tärkeää muotoilla kilpailutettavat urakkapyynnöt siten, että kaupungin, asukkaiden ja urakan toteuttajan intressit tähtäävät samaan päämäärään: mahdollisimman nopeaan ja tehokkaaseen toteutukseen, jolla minimoidaan haitat. Keppiäkin tarvitaan, mutta kokemusten mukaan porkkana toimii paremmin.

Helsingin Sanomissa 29.11. pormestari Jan Vapaavuori kertoo neuvottelevansa parhaillaan Aalto-yliopiston kanssa tutkimusprojektista, jonka ”kunnianhimoisena tavoitteena on lyhentää urakoiden kestoa, lieventää ympäristölle koituvia haittoja, koordinoida yhteistyötä ja parantaa viestintää”. Tämä on loistava uutinen! Tärkeintä on nyt etsiä ennakkoluulottomasti ratkaisuja ongelmiin ja saada katutyöt valmistumaan mahdollisimman nopeasti. Hyviä ideoita ei ole koskaan liikaa.

Pyydänkin teitä, hyvät Verkkouutisten blogini lukijat, etsimään esimerkkejä siitä, miten homma saadaan toimimaan muualla Suomessa. Turun kaupunkisuunnittelua ei historian valossa voi hyvällä tahdollakaan kutsua menestystarinaksi, mutta jostain syystä siellä katutyöurakat eivät kestä lähellekään niin kauan kuin Helsingissä. Mitä Turussa tehdään paremmin kuin Helsingissä?

Onko kenelläkään esittää konkreettista mallia siitä, miten asiat saataisiin Helsingissä hoitumaan yhtä hyvin kuin muualla? Kaaos ei kuulu liikenteeseen missään ja pääkaupungin parhailla paikoilla kuukaudesta toiseen se on jo suoranainen skandaali. Jos muissa kaupungeissa asia hoituu, mallin voisi siirtää Helsinkiin. Vien mielelläni eteenpäin hyviä ja toteuttamiskelpoisia ideoita.

