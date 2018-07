Helsingin kotihoidon johdolle huomautus laiminlyönneistä

Valvonta-asiassa käsiteltiin aluehallintoviraston mukaan useita ilmoituksia koskien epäkohtia toiminnan järjestämisessä.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on viimeisen vuoden aikana valvonut Helsingin, Espoon ja Vantaan kotihoitoa. Valvonnan seurauksena Helsingin kotihoidolle annettiin huomautus.

Helsingin kotihoitoa koskevassa valvonta-asiassa käsiteltiin viraston mukaan useita ilmoituksia koskien kotihoidon toiminnan järjestämisessä olevia epäkohtia. Valvonta tuli vireille viime vuonna alkukesästä, ja ohjaus- ja arviointikäynti Helsinkiin toteutettiin viime elokuussa.

Aluehallintoviraston valvontapäätöksessä annettiin Helsingille hallinnollista ohjausta, joka liittyi muun muassa omavalvonnan toteuttamiseen, kotihoidon resurssien riittävyyteen, sosiaalipalvelujen saatavuuteen ja saavutettavuuteen sekä ateriapalveluja saavien asiakkaiden ravitsemuksesta huolehtimiseen.

Helsingin kotihoidon johdolle annettiin huomautus vastaisen varalle koskien laiminlyöntejä toiminnan riittävässä resursoinnissa ja toiminnan valvonnassa asiakasturvallisuuden varmistamiseksi.

Valvonnan seurauksena Helsingin kotihoitoon on palkattu lisää työntekijöitä. Yhteensä tänä vuonna palkataan lisää 50 henkilöä. Kotihoidon määrärahoja on lisätty tälle vuodelle 4 miljoonaa euroa. Lisäksi kotihoidon henkilöstörakennetta on monipuolistettu ja omavalvontaa on parannettu.

– Jatkamme pitkäjänteistä kotihoidon kehittämistyötä. Haluamme, että kotihoidon asiakkaat ja heidän läheisensä voivat luottaa siihen, että he saavat meiltä apua silloin, kun he tarvitsevat, sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja Seija Meripaasi kertoo Helsingin kaupungin tiedotteessa.

Hänen mukaansa kotihoidon palveluja on myös monipuolistettu.

– Tarjoamme asiakkaille etähoidon ja -kuntoutuksen palveluja. Tätä mahdollisuutta käyttää jo lähes 800 asiakasta. Lisäksi asiakkaiden on ollut mahdollista keväästä lähtien hankkia halutessaan tarvitsemansa kotihoito palvelusetelillä järjestöiltä tai yksityisiltä toimijoilta.

Helsingin kotihoidossa työskentelee tällä hetkellä 1 730 työntekijää. Helsingissä oli viime vuonna kotihoidon asiakkaita keskimäärin 8 900 kuukaudessa. Kotihoidon toimintakustannukset olivat viime vuonna noin 126 miljoonaa euroa.

Espoossa puolestaan kotihoito joutui aluehallintoviraston oma-aloitteiseen valvontaan. Valvontapäätöksessä kiinnitettiin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan huomiota siihen, että kotihoidon vakanssien määrän tulee vastata kotihoidon asiakkaiden määrää ja palvelutarvetta. Lisäksi henkilökunnan rakenteen, koulutuksen ja osaamisen on vastattava kotihoidon asiakkaiden palvelutarvetta. Myös henkilökunnan vaihtuvuuden vähentämiseen pitää kiinnittää erityistä huomiota.

Espoo on aluehallintoviraston mukaan korjannut osoitetut epäkohdat määräaikaan mennessä. Kotihoitoon on myös lisätty 22 vakanssia.

Vantaan kotihoidon valvonta-asia tuli vireille asiakasturvallisuuteen liittyvästä ilmoituksesta. Sekä epäkohtailmoitus että valvonta painottuivat Vantaalla henkilöstökysymyksissä lähinnä työn organisointiin, ei niinkään henkilöstön määrään. Vantaa oli ryhtynyt omavalvonnan keinoin korjaustoimenpiteisiin jo ennen ohjaus- ja arviointikäynnin toteuttamista, ja kotihoitoa koskeva valvonta voitiin päättää käynnin jälkeen.