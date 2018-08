Helsingin juutalaisyhteisön turvallisuus huolestuttaa

Kansanedustaja Päivi Räsänen (kd.) tiedustelee, katsooko hallitus tarpeelliseksi huolehtia juutalaisen seurakunnan, koulun ja päiväkodin turvallisuudesta.

Lisäksi hän pyytää jättämässään kirjallisessa kysymyksessä vastausta siihen, aikooko valtioneuvoston edustaja ottaa juutalaisen seurakunnan turvallisuustilanteen puolesta laaditun vetoomuksen luovuttajat vastaan.

Päivi Räsäsen mukaan Helsingin juutalainen seurakunta elää jatkuvien uhkausten keskellä ja sen turvallisuuskulut ovat korkeat.

– Seurakuntakeskuksen yhteydessä toimii seurakunnan lisäksi myös päiväkoti ja Helsingin juutalainen yhteiskoulu, jotka toimivat turvaovien takana. Seurakunnan jäsenmaksuista yli puolet menee turvatoimiin.

Räsänen toteaa, että terrori-isku on äärimmäinen uhka, jota vastaan seurakunta joutuu varautumaan.

– Hallituksen on suhtauduttava vakavasti turvallisuutta uhkaaviin tekijöihin. Tätä taustaa vasten on erikoista, että Suomi on ainoa pohjoismaa, joka ei säännöllisesti tue juutalaista seurakuntaa taloudellisesti sen poikkeuksellisen suurten turvallisuuskulujen kattamisessa, Räsänen arvostelee.

Juutalaisen seurakunnan turvallisuustilanteen parantamiseksi on tällä hetkellä vireillä vetoomus, jonka on allekirjoittanut jo yli 7000 henkilöä ja nimienkeruu on yhä käynnissä. Vetoomus on tarkoitus luovuttaa valtioneuvoston edustajalle. Sisäministeriöstä on toistaiseksi kerrottu aikataulun olevan liian tiukka, jotta ministerillä olisi aikaa ottaa vetoomuksen luovuttajat vastaan.

– On tärkeää, että sisäministeri, opetusministeri tai muu valtioneuvoston jäsen ottaa tämän tuhansien kansalaisten huolen välittävän lähetystön vastaan. Euroopassa tapahtuneet terrori-iskut ovat antaneet painavan syyn parantaa juutalaisyhteisöjen turvallisuutta ja ottaa niiden kokema huoli vakavasti, Räsänen sanoo.