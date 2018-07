Helsingin huippukokouksen järjestelyt loppusuoralla

Erilaiset turvatoimet ja käytännönjärjestelyt ovat täydessä vauhdissa.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Venäjän presidentti Vladimir Putin tapaavat Helsingissä maanantaina.

Suomen odotetaan ottavan käyttöön väliaikaiset sisärajatarkastukset Schengen-alueen sisärajoillaan. Valtioneuvoston oli määrä päättää asiasta perjantaina aamupäivällä.

Sisärajatarkastuksilla halutaan estää pääsy maahan sellaisilta ihmisiltä, jotka saattavat uhata turvallisuutta tai yleistä järjestystä.

Voimaan tullessaan sisärajatarkastusten olisi määrä jatkua neljän vuorokauden ajan eli tiistaihin kello 12:een asti.

Helsingin poliisin mukaan kaupungissa on liikkunut näyttävästi viranomaisia.

– Kyseessä on vierailuun valmistautuminen sekä turvallisuusvalmistelut, poliisi tviittaa.

Poliisin mukaan turvallisuusvalmisteluihin liittyen muun muassa hitsataan kiinni kaivonkansia. Valmistelut aiheuttavat jonkin verran häiriöitä liikenteeseen.

Presidenttejä kuljettavat autot ovat panssaroituja ja painavat paljon. Osa kansista hitsataan kiinni, jotta ne kestävät presidenttejä kuljettavien painavien autojen alla.

– Tarkistamme, että kulku on turvallista ja kannet pysyvät varmasti paikallaan ja kestävät panssaroidut autot. Kannet voivat normaalissakin liikenteessä joskus ponnahtaa ylös, kertoo ylikonstaapeli Tuomo Luoto Lännen Median jutussa, josta uutisoi Kainuun Sanomat.

Myös Helsingin seudun liikenteestä vastaavalla HSL:llä on paljon tekemistä.

HSL:n päällikköpäivystäjä Petri Saaren mukaan toistaiseksi ei ole virallisia tietoja siitä, minkälaisia poikkeusjärjestelyitä liikenteeseen on tulossa. On mahdollista, että liikenteeseen tulee muutoksia jo sunnuntaina, kun presidentti Donald Trumpin puolisoineen odotetaan saapuvan Helsinkiin.

HSL on varautunut esimerkiksi siihen, että Mannerheimintie suljettaisiin ainakin osaksi päivää kokonaan liikenteeltä.

– Se on yksi skenaario. Jos se on poikki, raitiovaunut tai bussit eivät sitä pitkin liiku, Saari kertoo Iltalehdelle.

Saari kehottaa Helsingissä liikkuvia ihmisiä seuraamaan HSL:n tiedotusta.

Finavian mukaan Yhdysvaltojen ja Venäjän presidenttien tapaaminen ei vaikuta lentomatkustajiin tulevina päivinä. Helsinki-Vantaalla matkustajaliikenne jatkuu normaalisti, vaikka Donald Trump ja Vladimir Putin kulkevat lentoaseman kautta.

– Valmisteluja tehdään kovaa vauhtia, mutta ne tapahtuvat ikään kuin kulissien takana. Uskallan väittää, että matkustajille ne eivät näy millään tavalla, toteaa Helsinki-Vantaan lentoaseman apulaisjohtaja Heini Noronen-Juhola Finaviasta Ylelle.

#HELSINKI2018-tapaamisen aikana Suomeen kohdistuu kansainvälistä huomiota, jota ulkoministeriö hyödyntää maakuvatyössä yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa. Erityisesti satsataan palveluiden toimivuuteen & kansainvälisten mediavieraiden viihtyvyyteen. https://t.co/HKUK104OsW pic.twitter.com/guP7PN8dcm — Ulkoministeriö (@Ulkoministerio) July 12, 2018

Yhdysvaltain ja Venäjän presidenttien tapaamiseen Helsingissä 16. heinäkuuta 2018 on ilmoittautunut 1 436 tiedotusvälineiden edustajaa. Akkreditointihakemuksia tuli yhteensä 61 eri maasta selviää ulkoministeriön tiedotteesta.

Ilmoittautuneiden joukossa on eniten kotimaisia toimittajia, 368, mutta myös presidenttien kotimaista on tulossa paljon tiedotusvälineiden edustajia, Venäjältä 232 ja Yhdysvalloista 195.

Lisäksi presidentti Vladimir Putinin ja presidentti Donald Trumpin mukana matkustaa muutamia satoja toimittajia.

Ulkoministeriön toteuttama kansainvälinen mediakeskus Finlandia-talolla avataan toimittajien käyttöön sunnuntaina.

Keskuksella on työnimi Probably the Happiest Press Center in the World, ja siellä tarjotaan toimivien palvelujen lisäksi suomalaisia makuelämyksiä, saunomismahdollisuus pihalla olevassa konttisaunassa ja suomalaisella designilla sisustettu viihtyisä oleskelutila, Helsinki Lounge.

Varastohuoneen siivouksen aarteita: eka työpaikkani oli lähettipoikana ETY-kokouksessa 1975, josta valtionpäät saivat Friitalan nahkasalkun muistoksi. ⁦@Ulkoministerio⁩ :n idealistinen virkamies Mikko Pyhälä lahjoitti ylimääräisen salkun komentoketjun pahnanpohjimmaiselle! pic.twitter.com/urm57hcAfW — juhana vartiainen (@filsdeproust) July 12, 2018