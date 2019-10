Helsingin Hämeentien remontissa löytyy putkia ja johtoja

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Raitiovaunujen kerrotaan kulkevan jälleen keväällä 2020.

Maaliskuussa Helsingissä alkaneen Hämeentien peruskorjauksen alkutaival ei ole ollut helppo, urakasta vastaava työpäällikkö Seppo Sirola kertoo.

Maan alta on paljastunut korjauksen edetessä muun muassa tuntemattomia putkia, johtoja ja karttatietoon nähden väärissä paikoissa sijainneita rakenteita, jotka ovat vaatineet muutamissa paikoissa jopa paluuta suunnittelupöydälle.

– Suurin heitto on ollut 8 metriä. Kyseessä oli se vuonna 1889 rakennettu johto, josta on tainnut jo tulla kaupungin kuuluisin vesijohto, Sirola sanoo Helsingin kaupungin sivuilla.

Sirola viittaa isoon runkovesiputkeen, joka hajosi remontin aikana keväällä kahdesti kaivinkoneen osuman vuoksi. Tulva vaurioitti Hakaniemen kauppahallia.

Suunnitteluvaiheen kustannusarvio on toistaiseksi pitänyt.

– Urakan loppusumma tulee riippumaan paljon siitä, että kuinka paljon vielä uusia ja yllättäviä asioita maan alta paljastuu. Tällä hetkellä näyttää siltä, että tulemme pysymään suunnitteluvaiheen kustannusarviossa, sanoo yksikön päällikkö Jarkko Karttunen kaupunkiympäristön toimialalta.

Uuden vesijohdon asentamisen osalta valmiusaste Hämeentiellä on tällä hetkellä 74 prosenttia. Maankaivuusta on tehty 77 prosenttia ja kalliolouhinnoista 69 prosenttia. Raitiotiestä valmiina on 14 prosenttia.

Raitiovaunujen kerrotaan palaavan Sörnäisten kurviin keväällä 2020. Uudistuksen jälkeen tiellä kulkee ainoastaan jalankulkijoita, pyöräilijöitä ja joukkoliikennettä.