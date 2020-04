”Helmikuussa kerrottiin, että kaikki on hyvin”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Elina Lepomäen mukaan suojavarusteista kysyttiin jo kaksi kuukautta sitten.

Kokoomuksen Elina Lepomäki totesi eduskunnan kyselytunnilla heidän kysyneen jo helmikuussa hallitukselta, miten suojavarusteisiin on koronan vuoksi varauduttu.

– Silloin kerrottiin että kaikki on hyvin. Vielä pitkään hallitus kertoi, ettei ole mitään hätää, Elina Lepomäki sanoi.

– Nyt kuitenkin on selvää, että suojavarusteita ei ole tarpeeksi. Mikä – kuka kantaa vastuun siitä, että suojavarusteita on? Kenelle yritykset jotka haluavat esimerkiksi näitä suojavarusteita maailmalta tuoda tai täällä itse tehdä, kenen puoleen he voivat hallituksessa kääntyä?

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas.) vastasi näin:

– Tämä suojavarusteiden kulutus on Suomessa tällä hetkellä erittäin kovaa. Ja näitä varastoja on saatava täydennettyä läpi tämän epidemian, nyt niin siellä kentällä kuin myöskin huoltovarmuuskeskuksessa, ministeri Pekonen sanoi.

Pekosen mukaan Lepomäki kysyi ”mihin näitä suojavarusteita voidaan kaupitella”.

– Huoltovarmuuskeskus on se taho, josta työ- ja elinkeinoministeriö vastaa, joka sitten valtakunnallisesti näitä keskitysti tällä hetkellä hankkii, mutta edelleen meidän normaalien hankintakanavoiden kautta sairaanhoitopiirit, kunnat ja yksityiset toimijat voivat hankkia näitä suojavarusteita kuten hankkivat myöskin normaalioloissa.

Toiseen kertaan

Keskustan Juha Sipilä kysyi hieman myöhemmin samasta asiasta.

– Kysyisin vastaavalta ministeriltä, tarvitaanko elinkeinoelämän ponnisteluja suojavarusteiden ja hengityskoneiden hankkimiseksi ja valmistamiseksi, vai onko nämä asiat jo järjestyksessä, Juha Sipilä kysyi.

Ministerit katselivat pitkään toisiaan valtioneuvoston aitiossa: kuka vastaa?

Lopulta vastauksen antoi työministeri Tuula Haatainen (sd.).

– Edustaja Sipilä nosti esiin kysymyksen siitä, että miten näitä, nämä valmistajat, miten näitä maskeja saadaan siiten liikenteeseen ja niitä tilauksia tehtyä. Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa siitä, että he tilaavat niitä määriä, eriä, joita on sitten nyt tässä pandemiatilanteessa ryhdytty huoltovarmuuskeskuksen kautta kanavoimaan, Tuula Haatainen vastasi.

– Eli huoltovarmuuskeskus on sitten ollut se hankkija, joka on hankkinut niitä niitä kanavia käyttäen, jotka ovat olleet markkinoilla käytettävissä. Ja perinteisesti tämä varautuminen ja maskien hankinta ja lääkinnällisten tarvikkeiden hankinta, niin se on sairaanhoitopiireissä, kunnissa, siellä missä ovat palveluiden tuottajat.

– Ja nämä hankintatahot ovat koko ajan käytössä myös. Nyt on päätetty niin, että tätä koordinoidaan paremmin. Eli tämä pandemia on opettanut sen, että valtakunnassa on puuttunut sosiaali- ja terveydenhuollon keskitetty hankintaorganisaatio ja sitä minusta pitää nyt jatkossa rakentaa, että se olisi paremmalla tolalla, kun seuraava pandemia kohtaa, Haatainen päätti.

Kokoomuksen Anna-Kaisa Ikonen ihmetteli, että sosiaali- ja terveysministeriö antoi pahimpana päivänä kolme keskenään ristiriitaista ohjeistusta suojavarusteista. Hän kysyi, voidaanko nyt luottaa tilanteen korjaantuvan ja suojusten riittävän.

Ministeri Aino-Kaisa Pekonen vastasi, että sosiaali- ja terveydenhuollon suojavarusteista poikkeustilanteissa vastaa ministeri Krista Kiuru (sd.) ja suojavarusteiden kulutus on tällä hetkellä erittäin kova.

– Meidän on käytettävä kaikkia näitä hankintakanavia, että me saamme suojavarusteita riittävästi Suomeen, Pekonen totesi.

– Kyllä viime kädessä sosiaali- ja terveysministerit vastaavat niistä päätöksistä, niistä ohjeista, joita ministeriössä tehdään.