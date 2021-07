Hellettä piisaa ensi viikollakin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Alkavan viikon puolivälissä on epävakaista mutta edelleen lämmintä.

Maanantaina helteisen lämmin ja aurinkoinen korkeapainesää jatkuu. Paikoin pilvisyys vähän lisääntyy iltapäiväksi. Lounaistuuli voimistuu kohtalaiseksi Lapissa, ennustaa Foreca.

Päivälämpötila on enimmäkseen 28…31 astetta, kuuminta on maan pohjoisosassa Pohjois-Lappia myöten.

Tiistaina helteinen ilmamassa pysyttelee Suomen yllä ja kovin helle on Pohjois-Lapissa. Sää on pääosin poutainen ja pilvisyys lisääntyy. Maan länsiosaan leviää sadekuuroja, myös ukkosta voi esiintyä. Päivälämpötila on Lappia myöten enimmäkseen 26 ja 30 asteen välillä.

Keskiviikkona pilvisyys vaihtelee ja kuurosateita liikkuu Suomen yli lounaasta koilliseen. Ukkosta esiintyy varsinkin Lapissa. Ilmamassa on edelleen helteisen lämmin. Pilvet ja sateet alentavat paikallisesti hieman päivälämpötiloja.

Torstaina sää on Forecan mukaan epävakainen ja pilvisyys vaihtelevaa. Lapin yli itään liikkuu säärintama sateineen ja ukkosineen, ja paikoin sademäärät ovat suuria. Myös etelässä ja idässä voi ukkostaa.

Poutaisinta ja aurinkoisinta on lännessä ja maan keskivaiheilla. Päivälämpötila on 24…29, pohjoisessa 19…25 astetta.

Perjantaina on koko maassa poutaisempaa, yksittäiset iltapäiväkuurot ovat kuitenkin mahdollisia. Maan etelä- ja keskiosasta Pohjois-Pohjamaalle on hellettä, Lapissa on 20…24 astetta.