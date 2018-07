Hellettä ja aurinkoa lähes koko maassa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Lauantaina nautitaan auringosta, mutta myös sade- ja ukkoskuurot ovat mahdollisia.

Ilmatieteen laitoksen mukaan helteinen sää jatkuu suuressa osassa maata. Päivällä etenkin pohjoisessa kehittyy sade- tai ukkoskuuroja.

Lännessä ja idässä paistaa aurinko, mutta päivällä saattaa esiintyä paikoin sade- ja ukkoskuuroja. Illalla sää poutaantuu ja selkenee. Päivän ylin lämpötila voi kohota 29 asteeseen. Tuuli on heikkoa.

Pohjoisessa on selkeää tai puolipilvistä ja enimmäkseen poutaa. Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa sekä Länsi-Lapissa esiintyy sadekuuroja, jotka päivällä leviävät koko alueelle. Alueella on illalla etelästä alkaen poutaa. Lämpötila voi nousta 27 asteeseen. Tuuli on enimmäkseen heikkoa.