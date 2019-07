Hellesää jatkuu lauantaina

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Poutasäätä luvassa suurimmassa osassa maata.

Lauantai on aurinkoinen suurimmassa osassa Suomea, kertoo Ilmatieteen laitos. Maan etelä- ja keskiosassa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa päivän ylin lämpötila liikkuu 27-33 asteen välillä. Yön alin lämpötila on 14-20 astetta. Yöksi on luvassa voimistuvaa tuulta.

Lapissa lauantai on enimmäkseen selkeä, vaikka paikoittaiset sadekuurot ovat iltapäivällä mahdollisia Pohjois- ja Itä-Lapissa.

Päivän ylin lämpötila liikkuu Lapissa 24-30 asteen välillä, Pohjois-Lapissa taas 18-24 asteen haarukassa. Yöllä lämpötila laskee alimmillaan 6-11 asteeseen.