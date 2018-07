Helle tuonut rotat kaupunkien kaduille

Pisin helleaalto vuoden 1976 jälkeen on aiheuttanut yllättäviä sivuvaikutuksia Britanniassa.

Asiantuntijoiden mukaan korkeat lämpötilat ovat johtaneet jyrsijöiden määrän nopeaan kasvuun. Rotat ovat käyttäneet ravinnokseen tavanomaista aiemmin kypsyneitä hedelmiä ja ihmisten ruokajätteitä.

Myös tiettyjä hailajeja on havaittu ensimmäistä kertaa Britannian rannikolla.

Lämpötilat nousivat torstaina paikoitellen jopa 37 asteeseen. Maan parlamentin ympäristökomitea on varoittanut, että lämpenevään ilmastoon sopeutuminen on ”elämän tai kuoleman kysymys”, kertoo the Sun.

Lontoota on myös piinannut harvinaisen huono ilmanlaatu, minkä vuoksi asukkaita on kehotettu välttämään urheilua ulkotiloissa.

– Olen julistanut korkean tason ilmansaastevaroituksen torstaille ja perjantaille. Tilanteen ovat aiheuttaneet helle, myrkyllinen ilma, pilvien puute ja mantereelta saapuvat päästöt, Lontoon pormestari Sadiq Khan sanoo.

Helteiden arvioidaan aiheuttavan vuosittain noin 7000 kuolemaa Britanniassa.

We’ve issued a high pollution alert to warn Londoners to take caution in this hot weather.

Find out more here: https://t.co/9jCpYC6uag pic.twitter.com/5US89QY7x9

— Sadiq Khan (@SadiqKhan) July 26, 2018