Helle on lysähtänyt Suomeen – ”toistaiseksi ei näy loppua”

Viikon edetessä päästään paikoin 30 asteen lämpötiloihin.

Forecan mukaan hellettä on ainakin jossain päin maata vähintään seuraavan 10 vuorokauden ajan.

– Toistaiseksi helteille ei ole näkymässä loppua. Tämän viikon alkupuolella hellettä on eteläpainotteisesti, loppuviikolla laajemmin. Viikon puolivälin vaiheilla helteiden alue kuitenkin kutistuu ja torstaina alue on melko pieni, mutta paikallinen mahdollisuus helteelle on toistaiseksi vielä olemassa silloinkin etelässä. Lisäksi Lappiin saattaa yltää torstaina helteistä ilmaa Ruotsin puolelta, Forecan meteorologi Jenna Salminen sanoo.

Sade- ja ukkoskuurot ovat alkuviikolla melko vähäisiä, mutta paikoin niitäkin on viikon aikana liikkeellä.

Viime viikkoon verrattuna sataa vähemmän.

– Ennen viikonvaihdetta sadekuurot jäävät vähäiseksi, mutta niissäkin jyrähtelee ukkonen. Yksittäinen ukkoskuuro voi olla voimakaskin, mutta viime viikkoa vastaavaa, laajalti voimakkaiden ukkosten syntymistä suosivaa tilannetta ei tällä hetkellä näy. Viikonvaihteen vaiheilla epävakaisempaa ja selvemmin ukkosherkkää säätä saattaa kuitenkin olla kehittymässä.

Alkuviikolla lämpötilat ovat Forecan ennusteen mukaan laajalti 23–27 asteen lukemissa, eteläisessä Lapissa 20 asteen vaiheilla. Aurinkoa nähdään, mutta pilvisyys vaihtelee.

Keskiviikkona luoteesta saapuu Suomeen sateiltaan melko heikko kylmä rintama, joka viilentää Lappia. Lapin eteläosassa lämpötilat ovat keskiviikkona 15 asteen molemmin puolin, pohjoisempana Lapissa on 10–15 astetta.

Etelässä ja maan keskivaiheilla on kuitenkin keskiviikkona edelleen lämmintä.

Tämän hetken ennusteen mukaan viikonlopun korkeimmat lämpötilat ovat jälleen 27–30 asteessa. Helteistä on laajalti etelässä ja maan keskiosassa sekä isossa osassa pohjoista, missä ainakin eteläiseen Lappiin asti on helteen mahdollisuus.