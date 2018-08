Helle hellittää vähän, ukkoskuuroja koko maassa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kesäinen sää jatkuu, mutta pohjoisessa on viileämpää.

Helteinen sää jatkuu lauantaina. Päivällä esiintyy sade- tai ukkoskuuroja suuressa osassa maata, kertoo Ilmatieteen laitos.

Lännessä on vaihtelevaa pilvisyyttä ja alueella voi esiintyä runsaita sade- tai ukkoskuuroja. Alueen pohjoisosassa on kuitenkin enimmäkseen poutaa. Päivällä lämpötila voi kohota 27 asteeseen.

Idässä on myös vaihtelevaa pilvisyyttä ja aamupäivästä alkaen alueella esiintyy sade- ja ukkoskuuroja, jotka voivat olla voimakkaita. Etelärannikolla on enimmäkseen poutaa. Lämpömittarin lukemat voivat nousta päivällä 27 asteeseen.

Pohjoisessa on viileämpää. Päivän ylin lämpötila on 23 astetta ja Pohjois-Lapissa 16 astetta. Alueella on puolipilvistä ja etenkin itäosassa esiintyy sade- tai ukkoskuuroja. Pohjois-Lapissa sadetta voi tulla koko päivän.