Helikopteri laskeutui vuoren huipulle pelastaakseen kiipeilijän

Helikopterilentäjä esitteli lentotaitojaan tekemällä ”huippulaskun” Mount Hood -vuorelle Yhdysvaltain Oregonissa pelastaakseen itsemurha-aikeissa olleen kiipeilijän. Lentäjä laskeutui Chinook-helikopterilla yli kolmen kilometrin korkeuteen vuoren huipulle. Asiasta uutisoi tässä Independent.

Kiipeilijän luo päästäkseen pilotti laski kopterin peräosan vuoren reunalle. Helikopterin toinen puoli oli pidettävä ilmassa tasapainossa. Samanlaista taktiikkaa on käytetty taistelutehtävissä Afganistanissa.

Alla olevalla videolla näkyy, kun pelastajat vievät 27-vuotiasta miestä sisälle helikopteriin.

Pelastusoperaatio alkoi torstaina, kun kiipeilijä soitti hätänumeroon ja kertoi olevansa vuorella ja aikovansa ottaa lääkkeitä itsemurhatarkoituksessa. Mies löydettiin perjantaina hyvävointisena, mutta hän ei päässyt omin avuin alas vuorelta. Lisäksi vuoren huipulla oli lumi- ja kivivyöryjen vaara.

Mies toimitettiin tapahtuman jälkeen sairaalaan.

This Chinook helicopter crew rescued a climber near summit of Oregon's Mount Hood with an extraordinary partial landing on steep mountainside https://t.co/o6avm15m1V pic.twitter.com/ubvwqVOjVe

— Massimo (@Rainmaker1973) July 14, 2018