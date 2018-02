Helikobakteerin häätäminen pienentää mahasyövän riskiä

Häätämällä helikobakteeri lääkkeillä mahasyövän riski vähitellen pienenee tuoreen ruotsalaistutkimuksen mukaan.

Ruotsalaistutkijat ovat saaneet lisänäyttöä helikobakteerin ja mahasyövän yhteydestä. Häätämällä helikobakteeri lääkkeillä mahasyövän riski vähitellen pienenee ja lisäriski katoaa Gut-lehdessä julkaistut tulosten mukaan kokonaan, kertoo uutispalvelu Duodecim.

Tutkimus perustuu vuosina 2005–2012 helikobakteerin häätölääkityksen saaneen 95 000 ruotsalaisen rekisteritietoihin.

Helikobakteeri-infektio liittyi suurentuneeseen riskiin sairastua mahasyöpään, mutta häätölääkityksen jälkeen riski alkoi pienentyä. Riski oli kahdeksankertainen vielä 1–3 vuotta häätölääkityksestä, mutta se pieneni huomattavasti seuraavina vuosina ja putosi terveiden riskin tasolle viisi vuotta lääkityksestä.

Ruotsalaisten tulokset pitää Duodecimin mukaan varmistaa lisätutkimuksissa, mutta ne viittaavat vahvasti siihen, että helikobakteerin häätäminen pienentää myös länsimaisten potilaiden riskiä sairastua mahasyöpään. Havainto on tervetullut, sillä länsimaita koskeva tutkimustieto on ollut tältä osin vähäistä. Helikobakteeri on harvinaistunut länsimaissa hyvän hygienian ja antibioottien runsaan käytön seurauksena, mutta maailmanlaajuisesti katsottuna se on edelleen erittäin yleinen.

Uutispalvelu Duodecim