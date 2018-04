Heitä voitaisiin äänestää presidentiksi 2024

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sauli Niinistölle ei näytä olevan laajasti hyväksyttyä seuraajaehdokasta yli muiden.

Verkkouutisten kyselyssä Kantar TNS kartoitti vaaleissa 2024 valittavalta presidentiltä haluttuja ominaisuuksia ja osaamisalueita. Kyselyssä kysyttiin myös henkilöitä, joita voisi äänestää tasavallan presidentiksi 2024.

Vastaajille esitettiin 29 nimeä, joista saattoi valita niin monta kuin halusi.

Varsinaisesta kannatusgallupista ei ole kyse. Kysyimme ”keitä voisi äänestää”. Jos olisi kysytty ”ketä äänestäisi” ja annettu rajoitetumpi määrä mahdollisia ehdokkaita, olisivat tulokset aivan eri näköiset.

Tuloksissa on kyse pikemminkin esitettyjen nimien saamasta tämän hetken hyväksynnästä. Vastauksia kertyi yhteensä 244 prosenttiyksikköä. Kyselyn keskivertovastaaja valitsi siis 29 henkilön listalta kaksi-kolme mieleistään nimeä.

Nimet rotatoituivat, eli vastaajat eivät saaneet niitä nähdäkseen aakkosjärjestyksessä. Vastaajille kerrottiin kunkin tarjotun henkilön ikä vuonna 2024.

Aikanaan Mauno Koivisto oli vuosikausia kansansuosikki Urho Kekkosen seuraajaksi. Myöhemmin Sauli Niinistön nousua presidentiksi odotettiin pitkään. Vastaavaa selkeän ennakkosuosikin tilannetta ei nyt ole näkyvissä. Kukaan ehdokkaista ei kyselyssä saanut yli taustaryhmiensä ulottuvaa laajaa hyväksyntää.

Vuoteen 2024 on pitkä matka, ja politiikassa viikkokin on pitkä aika. Kyselytuloksiin on suhtauduttava sen mukaisesti.

Kenraali yllättäjänä

Kun kysyttiin ketä voisi äänestää presidentiksi 2024, saavat Verkkouutisten kyselyssä eniten mainintoja seuraavat:

* Vihreiden kansanedustaja Pekka Haavisto (30 prosenttia), Suomen Pankin johtaja Olli Rehn (14), vihreiden kansanedustaja Ville Niinistö (14), Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (13), vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson (12), valtiovarainministeri ja kokoomusjohtaja Petteri Orpo (11), EU-komissaari Jyrki Katainen (11), varapääjohtaja Alexander Stubb (10) ja Sdp.n kansanedustaja Jutta Urpilainen (10).

* PS:n kansanedustaja Laura Huhtasaari saa mainintoja 9, puhemies Paula Risikko 8, pääministeri ja keskustajohtaja Juha Sipilä 8 ja Sdp:n kansanedustaja Eero Heinäluoma 8 prosentilta vastaajista.

Kyselyn vastaajille tarjottiin tunnetuimpien poliitikkojen lisäksi eräiden korkeiden virkamiesten ja yritysjohtajien nimiä. Ei-poliitikoista korkeimmalle ponnahtaa puolustusvoimain komentaja Jarmo Lindberg kuudella prosentilla.

Jarmo Lindbergillä vaikuttaisi olevan kannatuksen väreilyä eri ryhmissä. Häntä ilmoittaa voivansa äänestää 14 prosenttia keskustalaisista, 10 prosenttia perussuomalaisista, 17 prosenttia oikealle suuntautuneista, 11 prosenttia alle 30-vuotiaista, 12 prosenttia kotona vanhempien luona asuvista ja 12 prosenttia itseään maalaisena pitävistä.

* Näkyvistä poliitikoista eräät saavat vain vähän mainintoja. Heitä ovat Jussi Halla-aho (5), Antti Rinne (4), Paavo Väyrynen (4), Touko Aalto (4), Timo Soini (3) ja Maria Lohela (3).

Vihreät ja kokoomus

Vihreiden Pekka Haavistoa sanoo voivansa 2024 äänestää 30 prosenttia. Luku on kyselyn suurin, mutta ei välttämättä järin erikoinen. Pekka Haavisto on ollut kahden viime presidentinvaalin kakkonen. Vaalit 2018 käytiin tammikuussa, joten hän on ollut tuoreessa harkinnassa ja ihmisten mielissä. Vaalien 2012 toisella kierroksella Haavisto jo sai 37,4 prosenttia äänistä.

Pekka Haaviston suurin hyväksyntä Verkkouutisten kyselyssä tulee vihreiltä (67 prosenttia) ja vasemmistoliittolaisilta (58 prosenttia). Kokoomuslaisista häntä voisi äänestää 23 prosenttia, Sdp:n kannattajista 38 prosenttia, keskustalaisista 22 prosenttia ja perussuomalaisista kolme prosenttia.

Naisista Pekka Haavistoa voisi äänestää 37 ja miehistä 23 prosenttia. Haaviston hyväksyntä on suurinta alle 30-vuotiaissa, akateemisissa ja pääkaupunkiseudulla. Maaseudulla häntä voisi äänestää vain 16 prosenttia.

Olli Rehnin ydinryhmää ovat iäkkäämmät maaseudulla asujat. Hän saa enimmän hyväksyntänsä keskustalaisilta (33) ja kokoomuslaisilta (28).

Vihreiden kansanedustajat Pekka Haavisto ja Ville Niinistö ovat kyselyn ykkönen ja kolmas. Kun myös vihreidne puheenjohtaja Touko Aalto lasketaan mukaan, he saavat yhteensä 48 prosenttia.

Viisi kokoomuslaista kyselyn nimeä saavat yhteensä 53 prosenttia. He kaikki yltävät 11 eniten mainintoja saaneen joukkoon. Kokoomusnimistä niukasti ensimmäiseksi yltää paljon esillä ollut pormestari Jan Vapaavuori 13 prosentilla. Pääkaupunkiseudulla Vapaavuorea voisi äänestää 25 prosenttia ja maaseudulla 10 prosenttia. Keskustalaisista häntä voisi äänestää yksi prosentti.

Haavisto Sdp:n kärki

Kokoomuslaiset kannattavat omiaan näin: Jan Vapaavuori 43, Petteri Orpo 36, Jyrki Katainen 33, Alexander Stubb 29 ja Paula Risikko 23. Suomen Pankin johtaja Olli Rehniä voisi äänestää kokoomuslaisista 28 prosenttia ja kenraali Jarmo Lindbergiä 13 prosenttia.

Keskustalaisten eniten hyväksymät nimet ovat Juha Sipilä (46 prosenttia), Olli Rehn (33), Pekka Haavisto (22), Petteri Orpo (17) ja Jarmo Lindberg (14). Muiden puolueiden kuin keskustan kannattajilta Juha Sipilä ei saa juuri lainkaan hyväksyntää.

Eniten Sdp:n kannattajien hyväksyntää saavat Pekka Haavisto (38), Eero Heinäluoma (25), Jutta Urpilainen (24), Li Andersson (20), Ville Niinistö (20) ja Antti Rinne (17).

Vasemmistoliiton kärkinimiä on kaksi. He ovat Li Andersson (74) ja Pekka Haavisto (58).

Verkkouutisten Presidentinvaali 2024 -kyselyn toteutti Kantar TNS Oy. Tutkimukseen vastanneet edustavat Suomen 15-74-vuotiasta väestöä. Kyselyyn vastasi 1 008 henkilöä 6.-11.4.2018.

Kantar TNS:n Gallup Forum -vastaajapaneelissa hyödynnetään internetiä. Tulosten tilastollinen virhemarginaali on noin +-3,1 prosenttiyksikköä.

Tutkimuksessa käsiteltiin tulevan tasavallan presidentin tärkeimpinä pidettyjä ominaisuuksia, tulevan tasavallan presidentin tärkeimpiä osaamisalueita ja henkilöitä, joita voisi äänestää presidentinvaalissa 2024.

