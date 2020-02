Heillä autoilu voi kallistua lähes 1000 eurolla vuodessa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Dieselpolttoaineen veromuutoksessa olisi sekä voittajia että häviäjiä.

Paljon ajavilla dieselautoilijoilla autoilun kustannukset voivat nousta lähes 1000 eurolla, mikäli diesin verotuki poistuu, Autoliitto kertoo.

Autoliiton laskelmat perustuvat tällä viikolla julkaistuun Pellervon taloustutkimuksen (PTT) laskelmaan, jonka mukaan käyttövoimaveron kompensointi polttoaineen hinnassa nostaisi dieselin litrahintaa bensapumpuilla 32,18 senttiä nykyisestä. Mukaan on huomioitu pääministeri Sanna Marinin (sd.) elokuussa 2020 tekemä polttoaineveron 6,9 sentin korotus.

Esimerkkiautona käytettiin Škoda Octavia 2.0 TDI:tä. Nykyisellään auton vuotuinen käyttövoimavero on mallista riippuen 380-420 euroa. Malliesimerkissä polttoaineen keskimääräiseksi kulutukseksi on laskettu kuusi litraa sataa kilometriä kohti.

Laskelman mukaan vain vähän ajavilla käyttövoimaveron poisto saattaisi jopa laskea kustannuksia. Jos autolla ajetaan noin 10 000 kilometriä vuodessa, polttoaineveron korotukset nostaisivat polttoainekuluja noin 193 euroa vuodessa. Näin ollen Octavia-kuski voittaisi muutoksessa: nykyiseen käyttövoimaveron suuruuteen verrattuna hänelle kertyisi vuodessa noin 200 euroa pienemmät kustannukset.

20 000 vuotuisen ajomäärän kohdalla kustannusvaikutukset pysyisivät suunnilleen ennallaan. Tästä eteenpäin kustannukset nousisivat kilometrimäärästä riippumatta: 30 000 vuotuisen ajomäärän kohdalla polttoaineesta saisi pulittaa 579 euroa nykyistä enemmän, mikä nostaisi kokonaiskuluja 200 eurolla vuodessa. 40 000 kilometrin kohdalla autoilusta koituvat kustannukset olisivat noin 400 euroa nykyistä enemmän, 50 000 kilometrin kohdalla jo 965 euroa enemmän.

Korotukset näkyisivät siis eniten paljon autolla ajavien, todennäköisesti maaseudulla asuvien kukkarossa. Autoliiton toimitusjohtaja Pasi Nieminen kommentoi mahdollista muutosta lyhyesti.

– Paljon ajavia rokotetaan, niin se menisi. Erityisen paljon vuotuisen ajamisen kustannukset nousisivat heillä, joilla on asuin- tai työpaikkansa sijainnin vuoksi pakko ajaa paljon. Ja jos käytössä on vanhempi dieselauto, on sen kulutus tietty suurempaa.

Dieselautoilla ajetaan keskimäärin noin 21 000 kilometriä vuodessa, kun bensiiniautoilla vastaava kilometrimäärä on vain noin 11 000 kilometriä vuodessa. Keskimäärin tämä on 14 000 kilometriä vuodessa.