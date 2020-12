Heikki Vestman: Veroja yli tuhat euroa enemmän vuodessa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustaja koosti vasemmistohallituksen hintalapun.

Kansanedustaja Heikki Vestman (kok.) on koostanut Veronmaksajien keskusliiton tekemät laskelmat hallituspolitiikan vaikutuksista työtä tekeville suomalaisille.

Laskelman mukaan keskituloiselle perheen tuloista leikkaantuu veroluonteistenmaksujen seurauksena ensi vuonna 1 040 euroa verrattuna 2019 vuoden tasoon.

– Hallitus puhuu elvytyksestä, vaikka tosiasiassa keskituloiselta suomalaiselta leikataan kiristämällä verotusta kautta linjan, toteaa Vestman.

Julkisuudessa ei ole puhuttu uusista palkkaveronkorotuksista, mutta Veronmaksajien tuoreen laskelman mukaan kuitenkin sosiaalivakuutusmaksujen kiristymisen seurauksena 3 490 euron kuukaudessa ansaitsevien veroaste nousee 30,8 prosenttiin, mikä on 0,5 prosenttiyksikköä vuoden 2019 tasoa suurempi.

– Tämä tarkoittaa euromääräisesti, että jokainen keskituloinen palkansaaja saa 220 euroa vähemmän käteen. Esimerkiksi kahden opettajan tai LVI-sähköasentajan talouteen palkkaa päätyy tileille maksuun 440 euroa vähemmän kuin vuonna 2019, kertoo Vestman.

Lisäksi Sanna Marinin (sd.) hallitus on leikannut kotitalousvähennystä. Yritykseltä ostettaessa kotitalousvähennys on leikattu 40 prosenttiin aiemman 50 prosentin sijaan. Keskimääräinen kotitalousvähennys on noin tuhannen euron luokkaa.

– Kun huomioon otetaan vähennyksen omavastuu, tuhannen euron vähennyksen tehdäkseen on aiemmin täytynyt ostaa kotitalouspalveluita 2 200 eurolla vuodessa. Suora vaikutus vuoden alussa voimaan tulleen leikkauksen vaikutus keskimääräiseen vähennyksen tekijään on siten noin 220 euroa, Vestman laskee.

Elokuussa astui lisäksi voimaan uusi polttoaineveronkorotus. Veronkorotuksen vaikutus bensiinilitran hintaan 6,6 senttiä litralta ja diesel-litran hintaan 6,9 senttiä litralta.

– Maltillisellakin kulutuksella ja ajosuoritteella (7 l/100 km, 17 000 km/v.) jokaisen autolla työssäkäyvän lisälaskuksi muodostuu 79 euroa. Kahden työssäkäyvän taloudessa puhutaan siis vähintään 158 euron työhön kohdistuvasta lisäverosta, sanoo Vestman.

Hän korostaa, että kaikki laskelman luvut ovat päätösperäisiä ratkaisuja hallitukselta. Sova-maksujen kiristyminen olisi voitu kompensoida, kuten edellisen hallituksen toimesta tehtiin, mutta sen sijaan hallitus on korottanut verokiilaa ja antanut keskituloisen verotuksen kiristyä.

– Ahkeruuden kannusteiden romuttaminen on ollut Marinin vasemmistohallitukselta tietoinen arvovalinta. Kokonaisuudesta huomaa, että sillä todella on väliä mitä puolueita hallituksessa on, Vestman toteaa.