Tämä vero on kummajainen – rikkaat pääsevät karkuun

Kansanedustajan mukaan perintö- ja lahjavero tulisi korvata luovutusvoittoverolla.

– Suomen perintövero on eurooppalaisittain kummajainen, kokoomuksen kansanedustaja Heikki Vestman sanoo.

Heikki Vestman on jakanut Facebookissa Helsingin Sanomien uutisen Ajatuspaja Liberan raportista, jossa esitetään perintö- ja lahjaveron korvaamista luovutusvoittoverolla. Keskiviikkona julkaistun raportin mukaan perintövero on epäreilu erityisesti pieni- ja keskituloisille, sillä sitä voi kiertää verosuunnittelulla esimerkiksi muuttamalla asuinpaikkaa pysyvästi tai väliaikaisesti toiseen maahan.

Erityiseksi kipukohdaksi perintö- ja lahjaverotuksessa kuvataan yritysten sukupolvenvaihdoksia. Yritystoiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi on säädetty erityisiä verohuojennuksia, joihin liittyvät rajoitukset kuitenkin voivat asettaa lähes yhteismitalliset tapaukset eriarvoiseen asemaan.

Kansanedustajan mukaan on huomattavaa, että Suomen naapurimaista Ruotsissa, Norjassa ja Virossa luovutusvoittoveroon on jo siirrytty. Luovutusvoittoverossa verotus kohdistuu perinnön ja lahjan saajiin vasta, kun he luopuvat omaisuudesta edelleen.

– Perintövero on epäoikeudenmukainen ja ”eriarvoistava vero, jota vain rikkaat pääsevät karkuun”, Heikki Vestman toteaa Facebook-päivityksessään.

– Tuoreen selvityksen mukaan se tulisi korvata luovutusvoittoverolla. Perintövero pitää poistaa.

