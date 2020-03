Heikki Vestman: Sooloileeko sisäministeri?

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomuksen kansanedustajan mukaan sisäministerin ja presidentin Kreikka-linjauksissa on eroa.

Kokoomuksen Heikki Vestman kysyy Twitterissä, vetääkö sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) omaa EU:n ja tasavallan presidentti Sauli Niinistön kannoista poikkeavaa linjaa tuesta Kreikalle.

– Tasavallan presidentti: Suomi tukee sitä, että Kreikka sulki rajansa. EU:n sisäministerit: Illegal crossings will not be tolerated. Sisäministeri: Rajavalvonta mahdollistaa ”sujuvan ja turvallisen rajanylitysliikenteen” asianmukaiseen prosessiin. Sooloileeko sisäministeri?, Vestman tviittaa.

Hän viittaa Ohisalon lausuntoon EU:n sisäministerikokouksen jälkeen. Ministerikokous viestitti tukea Kreikalle ja antoi kannanoton, jossa tuomittiin Turkin toimet ja todettiin, ettei laittomia rajanylityksiä suvaita.

Sisäministeri tviittasi kokouksen jälkeen muun muassa, että ”rajavalvonnan tehtävänä on mahdollistaa sujuva ja turvallinen rajanylitysliikenne ja saattaa luvattomasti rajan ylittäneet asianmukaiseen viranomaisprosessiin, kuten esimerkiksi turvapaikkaprosessiin”.

Verkkouutiset nosti Ohisalon ja vihreiden eduskuntaryhmän linjan esiin tästä löytyvässä jutussa. Myös esimerkiksi Iltalehti on kiinnittänyt asiaan huomiota. IL:n jutun mukaan tasavallan presidentin ja sisäministerin välillä näyttää vallitsevan näkemysero.

