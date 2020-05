Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Heikki Vestmanin mukaan sosiaali- ja terveysministeriön koronanäkemys on vahingollinen terveydelle.

– Pääministerin selitys ei riitä. Mistä STM:n koronajohtaja olisi asian keksinyt, jos se ei olisi ainakin ministeriön linja? Hallituksen ”ajattelulla” ei ole merkitystä, jos se ei kykene johtamaan koneistoaan toimeenpanemaan sitä. Selkeät tavoitteet puuttuvat.

Nän twiittaa kokoomuksen kansanedustaja Heikki Vestman. Hän kommentoi pääministeri Sanna Marinin (sd.) irtisanoutumista sosiaali- ja terveysministeriön koronajohtaja Pasi Pohjolan lausunnosta.

Jo aiemmin Vestman ihmetteli sosiaali- ja terveysministeriön selitystä hallituksen niin sanotulle hybridistrategialle koronaepidemian hillitsemiseksi ja rajoitusten purkamiseksi.

– Sosiaali- ja terveysministeriön näkemys on paitsi terveydelle ja taloudelle vahingollinen myös perustuslain, valmiuslain ja tartuntatautilain vastainen: ”viruksen on levittävä väestössä, jotta poikkeustoimien oikeudelliset perusteet säilyisivät”, Vestman tviittasi viitaten virkamiehen selitykseen.

Helsingin Sanomien mukaan sosiaali- ja terveysministeriön koronatoimista vastaava johtaja Pasi Pohjola kiteytti asian niin, että viruksen on levittävä väestössä, jotta poikkeustoimien oikeudelliset perusteet säilyisivät.

– Jos tautia ikään kuin lähdettäisiin tukahduttamaan ja saataisiin kutakuinkin tartunnat häviämään Suomesta, silloin vääjäämättä jouduttaisiin myös purkamaan rajoitustoimenpiteitä. Esimerkiksi valmiuslain tai tartuntatautilain mukaisia perusteita toimenpiteille ei enää olisi. Se tarkoittaisi sitä, että rajat jouduttaisiin avaamaan ja helmikuun kaltainen taudin maahantulo ja leviäminen lähtisivät uudelleen käyntiin, Pohjola sanoi HS:ssa.

Hybridille ei tukea

Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila tviittaa, että HS:n jutun luonne ei vastaa sitä, mitä Pohjola toi esille.

– Käymme läpi keskustelua toimittajan kanssa jutun luonteesta, joka ei vastaa sitä, mitä Pohjola on tuonut esille, STM:n Kirsi Varhila toteaa.

Tampereen yliopiston julkisoikeuden apulaisprofessori Pauli Rautiainen pitää ministeriön ajatusta oikeudellisesti kestämättömänä.

– (HS:n) jutussa esitetty @STM_Uutiset ajatus, että taudin on levittävä, jotta poikkeusoloja voidaan ylläpitää, on oikeudellisesti kestämätön viitatessaan kintaalla normaalisuusperiaatteelle. Poikkeusoloista on aina pyrittävä normaaliin. Niiden pitkitys voi aktualisoida ministerivastuun, Rautiainen tviittaa.

Verkkouutiset on kertonut asiantuntijoiden avoimesta kirjeestä, jonka mukaan koronan ’tukahduttaminen on mahdollista – ja se pitää tehdä nyt’. Hallitukselle tehtävässä vetoomuksessa halutaan rohkaista päättäväisiin toimiin epidemian tukahduttamiseksi, joka allekirjoittajien mukaan olisi tehtävissä jopa viidessä viikossa.

He eivät kannata hallituksen ilmoittamaa ”hybridistrategiaa”.

