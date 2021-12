Miksi hallitus ei halunnut peliautomaatteja pois kaupoista?

Kansanedustajien mukaan rahapelihaittojen vähentäminen jäi jalkoihin arpajaislain uudistuksessa.

Hallintovaliokunnan varapuheenjohtaja Mari-Leena Talvitie (kok.) ja hallintovaliokunnan jäsenet Heikki Vestman (kok.) ja Kari Tolvanen (kok.) ovat pettyneitä hallintovaliokunnan arpajaislain uudistuksesta antamaan mietintöön.

Kokoomusedustajien mukaan tavoite rahapelihaittojen vähentämisestä jäi valiokunnassa muiden tavoitteiden jalkoihin. Tämä oli heidän mukaansa arvoton näytelmä.

– Rahapeliongelmia on vähennettävä Suomessa. Tämä on kokoomuksen tärkein tavoite arpajaislain uudistuksessa. Teimme valiokunnassa joukon esityksiä, joilla rahapeliongelmia oltaisiin voitu torjua ja nykyistä rahapelijärjestelmää kehittää. Iloitsen siitä, että valiokunta päätyi kannattamaan rahapelien tappiorajan alentamista. Pettynyt olen siihen, että hallituspuolueet torppasivat valtaosan muista esityksistämme, sanoo Mari-Leena Talvitie tiedotteessa.

Kokoomusedustajat jättivät hallintovaliokunnan mietintöön vastalauseen, jossa esitetään muun muassa rahapelijärjestelmän valvonnan tehostamista, yleishyödyllistä työtä tekevien järjestöjen omaehtoisen varainkeruun edistämistä ja rahapelijärjestelmän tulevaisuuden arvioimista.

Heikki Vestman ihmettelee sitä, ettei hallitus halunnut siirtää peliautomaatteja pois kaupoista erillisiin tiloihin.

– Kokoomus esitti valiokunnassa, että rahapeliautomaatit on siirrettävä markettien tuulikaapeista erillisiin, valvottuihin tiloihin. Maitokaupassa on voitava käydä ilman, että tarvitsee nähdä rahapelikonetta. Nykyinen järjestelmä on kohtuuton Suomen noin 110 000:lle rahapeliriippuvuuden kanssa kamppaileville. On todella vaikea ymmärtää, miksi kokoomuksen inhimillinen esitys ei heikompiosaisten puolustajana mielellään poseeraavalle hallitukselle käynyt, Heikki Vestman sanoo.

Rahansiirtoestot ongelmallisia

Kokoomusedustajat ovat pettyneitä myös hallituksen päätökseen pitää kiinni esitykseen sisältyvistä rahansiirtoestoista siitä huolimatta, että valiokunnan asiantuntijakuulemisissa estot todettiin monin tavoin ongelmallisiksi.

– Hallituksen esittämät maksuliikenne-estot eivät ole haittojen torjunnan näkökulmasta tehokkaita, ja ne rajoittavat kohtuuttomasti omaisuudensuojaa ja elinkeinovapautta. Ne ovat myös ristiriidassa vapaan internetin ihanteen kanssa. Estoja olisi helppo kiertää esimerkiksi verkkolompakon tai ulkomaisen pankkitilin avulla. Estojärjestelmät ovat myös kalliita toteuttaa. Viime kädessä laskun maksavat pankkien asiakkaat eli tavalliset suomalaiset, Kari Tolvanen sanoo.

Kokoomuksen lausumaesitykset, joita hallituspuolueiden edustajat eivät kannattaneet:

Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy viipymättä tarvittaviin toimenpiteisiin, jotta rahapeliautomaatit rajataan jatkossa ainoastaan erillisiin, valvottuihin tiloihin.

Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy viipymättä tarvittaviin toimenpiteisiin, jotta veikkauksen tuloutuksesta nyt rahoitettavia kohteita siirretään rahoitettavaksi budjetista ja rahoituksen korvamerkintä katkaistaan.

Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy viipymättä tarvittaviin toimenpiteisiin, jotta rahapelijärjestelmän valvontaa tehostetaan ja keskitetään nykyisestä ja se erotetaan tiukasti edunsaajista.

Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy viipymättä toimenpiteisiin yleishyödyllistä työtä tekevien yhdistysten, järjestöjen ja muiden tahojen rahoituskanavien monipuolistamisen ja omaehtoisen varainkeruun edistämiseksi.

Eduskunta edellyttää, että hallitus käynnistää viipymättä selvitystyön, jossa arvioidaan suomalaisen rahapelijärjestelmän tulevaisuutta ja selvitettävä vaihtoehtoja, joissa siirtymä mahdollisiin muihin järjestelmiin voitaisiin tehdä hallitusti ja samalla turvata veikkausvoittovaroista rahoitettavien kohteiden rahoitus.