Heikki Vestman: Maakuntien verkkoyhtiöt jakaneet voittoa satoja miljoonia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustajan mukaan siirtomaksun korotus on ollut jopa 85 prosenttia.

Kansanedustaja, energia-alan juristi Heikki Vestman (kok.) nostaa esille kuntien omistamien sähköverkkoyhtiöiden toiminnan.

– Julkisuudessa on kiinnitetty huomiota sinänsä perustellusti yksityisten sähköverkkoyhtiöiden, kuten Carunan muhkeisiin voittoihin. Samalla on kuitenkin jäänyt huomaamatta, että julkisessa enemmistöomistuksessa olevat sähköverkkoyhtiöt ovat kaikessa hiljaisuudessa nostaneet roimasti hintoja ja maksaneet vuosittain enemmän voittoa omistajilleen kuin kokonaan yksityisesti omistetut yhtiöt, hän sanoo.

Vestmanin mukaan julkisessa enemmistöomistuksessa olevat sähköverkkoyhtiöt ovat maksaneet Energiaviraston julkisten tietojen mukaan voittoa omistajilleen vuosina 2016-2019 yli miljardi euroa.

– Tästä kuntien paikallisten ja alueellisten monopoliyhtiöiden voitonjakoa tästä on yli 600 miljoonaa euroa. Luvut osoittavat, että ahne se on julkinenkin monopoli, kun hintavalvonta epäonnistuu. Tämä on hävytöntä piiloverotusta, Vestman sanoo.

Vestman ottaa esimerkiksi Savon sydänmaiden sähköverkkoyhtiöiden toiminnan.

– Suuret Savon kuntien ja keskustan isännöimät monopoliyhtiöt, kuten Järvi-Suomen Energia ja Savon Voima Verkko ovat erityisen kunnostautuneita kuntalaisten rahastuksessa ja voitonjaossa. Vuonna 2018 Järvi-Suomen Energia maksoi jokaista kotia tai yrityksen toimipaikkaa kohden voittoa omistajilleen 180 euroa ja Savon Voima Verkko 146 euroa. Nämä vahvasti keskustan näpeissä olevat Savon kuntien yhtiöt ovat jakaneet voittoa neljän vuoden aikana yli 100 miljoonaa euroa, Vestman toteaa.

Hän muistuttaa, että myös kunnat ovat myyneet verkkoyhtiöomistusta yksityisille.

– Esimerkiksi Järvi-Suomen Energian emoyhtiöstä Suur-Savon sähköstä kunnat omistavat enää vain 60 prosenttia. Kuntalaisten rahat valuvat siis paitsi kuntien, myös yksityisomistajien taskuihin, Vestman sanoo.

Vestmanin mukaan suomalaisilta tullut runsas ja harmistunut palaute on saanut hänet tutkimaan verkkoyhtiöiden toimintaa.

– Eräs Järvi-Suomen Energian vastuualueella asuva kansalainen lähetti minulle laskujensa tiedot: Sähkönsiirron perusmaksu on noussut neljässä vuodessa käsittämättömän 85 prosenttia ja siirron osuuskin lähes 40 prosenttia. Tästä on kohtuus kaukana, kansanedustaja toteaa.

Vestmanin mukaan kokoomuksen keväällä jättämä lakialoite leikkaisi sähköverkkoyhtiöiden monopolituottoa sadoilla miljoonilla euroilla, koska se puuttuisi kohtuuttomat hinnat ja tuotot sallivaan viranomaisen laskentamalliin.

– Monopolituotot pitää leikata muuttamalla lakia. Lähes riskittömälle toiminnalle kuuluu matala tuotto. Se on kokoomuksen mallin ydin. Toivomme, että hallitus tarttuu esitykseemme, vaikka energiaministerin puolueella keskustalla tässä kuntien kautta isoja intressejä onkin, Vestman toteaa.

Tiedot perustuvat Vestmanin mukaan Energiaviraston julkaisemiin tietoihin verkkoyhtiöiden maksamista voitonjakoeristä eli konserniavustuksista ja osingoissa.