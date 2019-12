Heikki Vestman: Hallitus on totuuden velkaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomuksen kansanedustajan mukaan jihadisteja ei pidä tuoda Suomeen.

– Salailuhallitus on velkaantunut pahoin rehellisyydessä, kokoomuksen kansanedustaja Heikki Vestman toteaa Twitterissä.

Vestman viittaa Ylen maanantain uutiseen. Sen mukaan Suomella on aiemmin julkisuuteen kerrottua tarkempi suunnitelma siitä, miten kaikki Syyrian al-Holin niin kutsutun ISIS-leirin suomalaiset tuotaisiin takaisin Suomeen. Jutun mukaan hallitus ei ole tehnyt leiriläisten siirtämisestä mitään poliittista päätöstä, ja ”asiaa on vain sivuttu hallituksen iltakoulussa”. Ilta-Sanomat kuvasi suunnitelmaa tiistaina pitkälle viedyksi ja kertoi, että leiriläiset on jo jyvitetty tietyille sosiaali- ja terveysviranomaisille Helsingissä.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) kertoi aiemmin Ylelle, ettei mitään ”massasuunnitelmaa” kaikkien leirin suomalaisten tuomiseksi ole olemassa. Verkkouutiset kertoo asiasta lisää tässä.

Heikki Vestmanin mukaan Ylen jutussa kuvattu ”melko täsmällinen” suunnitelma myös ISIS-aikuisten hakemiseksi on muuta kuin julkisuuteen on kerrottu.

– Hallitus on totuuden ja vastuun velkaa kansalle ja eduskunnalle. Ei jihadisteja Suomeen, Heikki Vestman sanoo.

