Heikki Vestman: Hallitus hoipertelee hanhiongelman edessä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Valkoposkihanhi on saatava metsästettäväksi lajiksi, vaatii kokoomusedustaja.

Hallituksen on puututtava kasvavaan hanhiongelmaan, vaatii kansanedustaja Heikki Vestman (kok.). Valkoposkihanhi tulisi välittömästi siirtää metsästettävien lajien joukkoon, kokoomusedustaja esittää.

Suomen ympäristökeskuksen ja Helsingin kaupungin ympäristöpalvelujen laskennan mukaan valkoposkihanhien kokonaismäärä on kasvanut pääkaupunkiseudulla kymmenen prosenttia edelliskesästä. Helsingin ja itäisen Espoon rannikolla ja puistonurmilla laiduntavien valkoposkihanhien määräksi on arvioitu noin 6 150 yksilöä.

– Valkoposkihanhen kanta kasvaa räjähdysmäisesti. Valkoposkihanhi on sekä puistoalueiden ja rannikoiden riesa että suora uhka maaseudun elinkeinolle, Vestman toteaa tiedotteessaan.

– Jätimme jo keväällä aloitteen valkoposkihanhen siirtämiseksi metsästettävien lajien joukkoon. Näin on tehty esimerkiksi Ruotsissa ja Virossa. EU:n lintudirektiivi ei estä lajin suojametsästystä. Direktiivi nimenomaan velvoittaa ottamaan huomioon lintukantojen kehityssuunnat.

– Tässä olisi nopea ja tehokas ratkaisu hallituksen käyttöön, kansanedustaja sanoo.

Vuonna 2019 koko maan kannan kooksi arvioitiin noin 34 000 yksilöä. Suomen pesimäkanta on kasvanut vuodesta 1985 keskimäärin 18 prosentin vuosivauhdilla. Syksyllä Suomessa levähtää jälleen satoja tuhansia Venäjän arktisella tundralla pesineitä valkoposkihanhia, jotka aiheuttivat viljelyksille miljoonavahingot kevään aikana.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) on asettanut työryhmän pohtimaan ratkaisuja hanhien aiheuttamiin ongelmiin. Työryhmän on määrä kertoa ehdotuksistaan syksyyn mennessä.

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen (vihr.) myönsi ympäristövaliokunnan julkisessa kuulemisessa kesäkuussa, että valkoposkihanhen siirtäminen metsästyslajin piiriin on harkitsemisen arvoista, Vestman muistuttaa.

Vestman kehottaa nyt Sanna Marinin (sd.) hallitusta toimiin hanhiongelman kuriin saamiseksi.

– Hallitus on asettanut työryhmän, vaikka ratkaisu on päivänselvä. Pahimmassa tapauksessa työryhmästä saadaan laimeita ehdotuksia, joiden toteuttaminen menee seuraaviin vuosiin. Hallituksella on kansan vankka tuki muutokselle. Jopa metsästystä perinteisesti vastustaneet vihreät ovat taipumassa muutoksen puolelle, kansanedustaja sanoo.

– Tässä tilanteessa ei voi muuta kuin ihmetellä hallituksen hidastelua ja päätöksenteon epävarmuutta.

Vestman viittaa Maaseudun Tulevaisuuden tutkimukseen, jonka mukaan vain 13 prosenttia suomalaisista vastustaa valkoposkihanhien metsästystä. Lisäksi Valkoposkihanhien metsästyslupaa puoltava kansalaisaloite sai hiljattain täyteen tarvittavat 50 000 allekirjoitusta.