Heikki Vestman: Aikooko hallitus tehdä työssäkäynnin maksulliseksi?

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Järjellä ajatteleva ei voi kansanedustajan mielestä kannattaa liikkumisen maksumuurin rakentamista Uudellemaalle.

Uutissuomalaisen tuoreessa gallupissa enemmistö suomalaisista vastustaa ruuhkamaksua. Kansanedustaja, Sipoon kunnanvaltuuston puheenjohtaja Heikki Vestman (kok.) nostaa esille myös Uudenmaan kehyskuntien torjuvan kannan.

– Uutta hallituksen valmistelemaa työssäkäyntiveroa vastustavat paitsi suomalaisten selkeä enemmistö myös laajasti Uudenmaan kehyskunnat. Ruuhkamaksukapina nousee. Hallitus on sanonut valmistelevansa ruuhkamaksua yhdessä Uudenmaan kuntien kanssa. Kunnat eivät tätä valmistelua kuitenkaan selvästi halua, Vestman huomauttaa.

Hänen mukaansa esimerkiksi Sipoon kunnanhallitus on torjunut ruuhkamaksun ja sen valmistelun jyrkästi, ja valtuusto päättää maanantaina kunnan kannan asiaan osana MAL-sopimusta. Kirkkonummen kunnanhallitus on jo aiemmin tyrmännyt ruuhkamaksuvalmistelun, samoin Mäntsälä. Kehyskuntien KUUMA-seutu on vastustanut ruuhkamaksua jo MAL-sopimusta neuvoteltaessa.

– Maa kutsuu hallitusta! Talouskriisin keskellä järjellä ajatteleva ei voi kannattaa liikkumisen maksumuurin rakentamista Uudellemaalle. Sehän tästä talouskurimuksesta vielä puuttuukin, että ihmiset laitetaan maksamaan työssä käymisestä. Meille kokoomuksessa tärkeintä on, että jokaisella olisi työ, jonne mennä ja jota tehdä, Vestman sanoo.

Vestmanin mukaan painavin peruste torjua ruuhkamaksuvalmistelu on nimenomaan ruuhkamaksun työllisyyttä heikentävä vaikutus.

– Ruuhkamaksun on todettu selvityksissä heikentävän työvoiman liikkuvuutta ja sitä kautta työllisyyttä. Göteborgissa ruuhkamaksusta on langennut nettokustannuksia ihan kaikille. Toisin sanoen ruuhkamaksusta kärsii taloudellisesti jokainen. Pahiten ruuhkamaksu osuu matalapalkka-aloilla työskenteleviin, koska se on regressiivinen, Vestman kiteyttää.

Vestman korostaa myös, ettei ole tuotu esiin selkeää näyttöä siitä, että ruuhkamaksun käyttöönotto tehokkaasti vähentäisi päästöjä. Työllisyyteen kohdistuvat haitat sen sijaan ovat kiistattomia.

– Aivan kuin hallitus ehdoin tahdoin haluaisi lisätä työttömyyttä, vaikka sen pitäisi kaikin keinoin parantaa työllisyyttä. Ainoa peruste työssäkäyntimuurille vaikuttaa olevan autovihamielinen ideologia, Vestman toteaa.