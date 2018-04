Heikki Hiilamo: Valinnanvapauden siirtymäaikoja pidennettävä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Professorin mukaan ihmisten pisteytyksestä syntyneessä kohussa on kyse väärinymmärryksestä.

Sosiaalipolitiikan professori Heikki Hiilamon mielestä sote-uudistus pitäisi nyt hyväksyä. Hiilamon mielestä siirtymäaikoja täytyisi kuitenkin pidentää.

– Mielestäni tätä kokonaisuutta pitäisi viedä eteenpäin, Hiilamo sanoi poistuessaan eduskunnan perustuslakivaliokunnan kuulemisesta.

Hiilamon mielestä asiakasseteleissä ja henkilökohtaisessa budjetissa olisi hyvä olla vuotta pidempi siirtymäaika kuin mitä hallitus ehdottaa. Hallituksen esityksen mukaan asiakassetelit ja henkilökohtainen budjetti otettaisiin käyttöön kesällä 2020. Maakunnat aloittaisivat saman vuoden tammikuussa.

Lisäksi maakunnille pitäisi Hiilamon mielestä sallia sote-keskusten käyttöönotto joustavasti omanharkintansa mukaan vuosien 2021-2024 aikana. Hallituksen esityksen mukaan sote-keskukset aloittaisivat vuoden 2021 alussa ja hammashoitolat vuotta myöhemmin.

– Siirtymäajoista tuntui olevan aika laaja yhteisymmärrys, että ne olisivat tarpeellisia, Hiilamo kertoi.

Ihmisten pisteytyksestä ei Hiilamon mukaan keskusteltu perusvaliokunnan kokouksessa.

– Siinä on kysymys väärinymmärryksestä, miten järjestelmä toimi. Turhasta on noussut kohu. Kysymys on toteutustavasta, miten tarveperustainen kapitaatiokorvaus lasketaan. Siinä ei tarvitse olla mitään niitä ongelmia, jotka julkisuudessa ovat olleet esillä, Hiilamo sanoi.

Valiokunta kuulee tänään sote-asiantuntijoita ja myös valtiosääntöasiantuntijoita on läsnä valiokunnan kuulemisessa.