Heikki Autto: Hallitus on vieraantunut työpaikkojen arjesta

Kokoomusedustajan mukaan puoliväliriihen päätökset heikentävät teollisuuden kilpailukykyä.

Kokoomuksen kansanedustaja, puoluevaltuuston puheenjohtaja Heikki Autton mukaan hallituksen puoliväliriihen päätökset heikentävät teollisuuden investointinäkymiä ja kilpailukykyä.

Autton mukaan ainoa selkeä päätös puoliväliriihessa on veronkiristykset, jotka heikentävät kilpailukykyä.

– Työllisyyspäätökset jätettiin jälleen tekemättä. Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopanostukset jäivät sanahelinäksi. On absurdia, että ainoa selkeä päätös on veronkiristykset, joilla on aina kilpailukykyä ja investointeja heikentävä vaikutus, Autto sanoo tiedotteessaan.

Autto on myös huolissaan Suomen rajusta velkaantumisesta. Kasvava velkaantuminen vie hänen mukaansa investoinnit kilpailijamaihin. Autton mukaan kasvava velka on merkki kasvavista kustannuksista tulevaisuudessa, joka heikentää Suomen kilpailukykyä suhteessa verrokkimaihin.

– Marinin hallituksen suuri epäonnistuminen on budjettikehysten rikkominen nousukauden aikana. Hallitus lähettää markkinoille signaalin, että Suomella ei ole edes noususuhdanteessa aikomustakaan lopettaa velkaantumista. Keskeiset kilpailijamaat ovat valinneet eri suunnan ja investoinnit seuraavat perässä, Autto toteaa.

Autton mukaan teollisuus on Suomen hyvinvoinnin moottori, jonka laiminlyönti johtaa suomalaisten hyvinvoinnin taantumiseen ja hyvinvointipalveluiden rapautumiseen. Hänen mukaansa teollisuutta täytyy tukea esimerkiksi helpottamalla vientiyritysten tarvitseman työvoiman pääsyä Suomeen.

Nykyinen hallitus ei saa Auttolta kiitosta. Hänen mukaansa toimet työvoiman saamiseksi Suomeen ovat olleen täysin riittämättömiä.

– Ymmärtäväisiä nyökyttelijöitä riittää vasemmistohallituksestakin voivottelemaan suljettujen tuotantolaitosten porteille. Kun olisi oikeasti paikka tehdä toimia Suomen kilpailukyvyn parantamiseksi, istutaan käsien päällä. Vasemmistohallitus on vaarallisella tavalla vieraantunut työpaikkojen arjesta, Autto pahoittelee.

– Kokoomus on esittänyt realistista ohjelmaa suomalaisen puhtaan teollisuuden kilpailukyvyn vahvistamiseksi. Investointien ja työllistämisen verokiilaa tulisi keventää suuntaamalla kokonaisveroastetta määrätietoisesti kohti EU:n keskiarvoa. Työllisyys- ja työmarkkinauudistukset tulee viimeistään nyt viedä läpi. Talouden meneillään oleva kasvupyrähdys tarjoaa tähän parhaan mahdollisen tilaisuuden, mutta toimia pitää tehdä nyt, ei vasta sitten, kun on jo liian myöhäistä, Autto kiteyttää.

Valtion budjetin alijäämä ensi vuodelle on 6,9 miljardia euroa. Viimeksi valtion budjetti oli ylijäämäinen vuonna 2008.