Heidi Hautala: Vihreiden puheenjohtajaksi ei montaa vaihtoehtoa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Europarlamentaarikon mukaan vihreät voivat tavoitella eurovaaleissa kolmea paikkaa.

Vihreiden europarlamentaarikko Heidi Hautala sanoo, ettei hän ole itse harkinnut vihreiden puheenjohtajaehdokkuutta.

– Olen kyllä niin suuntautunut eurovaaliehdokkuuteen, että ei tule kysymykseen, Heidi Hautala sanoo Verkkouutisille.

Kansanedustaja Ville Niinistö ilmoitti tänään, ettei hän ole ehdolla vihreiden puheenjohtajaksi eikä hän ole ehdolla eduskuntaan. Niinistö harkitsee eurovaaliehdokkuutta.

– Toivon, että hän olisi myös ehdolla europarlamenttiin, Hautala sanoo.

Hautala huomauttaa samalla, ettei eduskunnasta luopuva Antero Vartia ole sulkenut pois ehdokkuutta eurovaaleissa.

– Kyllä tässä kova lista saadaan.

Hautala ei pidä mahdottomana, että vihreät tavoittelisi kolme paikkaa Euroopan parlamenttiin, jos äänestäjien luottamus puolueeseen onnistutaan palauttamaan. Vihreillä on tällä hetkellä yksi paikka europarlamentissa.

Maria Ohisalo suosikki

Heidi Hautala toivoo, että ratkaisu uudesta puheenjohtajasta syntyy hyvässä yhteisymmärryksessä. Puoluevaltuuskunta valitsee vihreille puheenjohtajan ensi kesäkuuhun asti tulevana lauantaina.

– Uskon, että se menee hyvässä sovussa. En pysty ennustamaan, mitä siinä tapahtuu, mutta ainakaan vaihtoehtoja ei ole enää hirveän paljon jäljellä, Hautala sanoo.

Hautalan mielestä on kiinnostava kysymys, valitaanko nyt vaaliveturi ja kesäkuussa pysyvä puheenjohtaja vai valitaanko nyt sellainen henkilö, joka on ehdolla myös kesällä.

– (Kansanedustaja) Outi Alanko-Kahiluoto on ainoa, joka on ilmoittanut olevansa ehdolla ja on valmis olemaan ehdolla myös kesäkuussa.

Hautala sanoo houkutelleensa Alanko-Kahiluotoa ehdolle kaksi vuotta sitten, jolloin Alanko-Kahiluoto yllättäen vetäytyi kilpailusta.

– Olin erittäin ilahtunut siitä, että hän asettui ehdolle selkeästi ja ilmoitti, mitä hän haluaa ajaa. Mutta lauantain valintaan en nyt tällä hetkellä sano mitään.

Hautala arvioi, että puheenjohtajavalinta tehdään kahden linjan väliltä: Pekka Haaviston johdolla saataisiin hyvä vaalitulos ja sen jälkeen Haavisto tekisi ehkä tilaa jollekin toiselle tai sitten valittaisiin pysyvä puheenjohtaja, jolloin valinta tehtäisiin Emma Karin ja Outi Alanko-Kahiluodon välillä.

Hautala ei halua ottaa kantaa siihen, kumpi linja vihreiden pitäisi valita.

– Minusta Maria Ohisalo olisi ollut se vaihtoehto, jonka johdolla olisi voitu mennä vaaleihin ja toivoa, että hän pyrkisi jatkoon kesäkuun puoluekokouksessa. On ihan mahdollista, että Maria on ehdolla kesällä. Tässä on nyt kiinnostava kombinaatio nimiä, Hautala toteaa.