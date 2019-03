”Heidi Hautala lakkasi olemasta ihmisoikeuspoliitikko”

EU:n vihreät estivät Sergei Magnitskin nimen pakotedebatista.

Magnitski-kampanjan Bill Browder twiittasi tiistai-iltana useita kirjoituksia, joissa hän arvosteli EU-parlamentin varapuhemies Heidi Hautalaa. Hautalan on jo aiemmin syytetty toimivan ”Kremlin talutusnuorassa” Vladimir Putinille tärkeässä Magnitski-asiassa.

Bill Browder aloitti twiittaamalla parlamentin päätöksestä, jossa vihreät toimivat asiassa yhdessä äärioikeiston ja -vasemmiston kanssa.

Browder sanoi Heidi Hautalaa Magnitski-lain vastaisten pyrkimysten johtajaksi, joka EU Observerin mukaan oikeutti asian sanomalla ”on muitakin autoritäärisiä hallintoja kuin Venäjä”.

– Putin varmasti hymyilee, Bill Browder kommentoi.

Garri Kasparovin samasta aiheesta lähettämän twiitin mukaan vihreiden nimi ehkä tulee rahan väristä.

– On selvää että jotkut (vihreiden mepit) jäsenet ovat Putinin vaikutuspiirissä, Browder jatkoi.

Hänen mukaansa Heidi Hautalan on ”kompromettoinut hänen venäläinen poikaystävänsä Andrei Nekrasov, anti-Magnitski -elokuvantekijä”.

– @HeidiHautala lakkasi olemasta ihmisoikeuspoliitikko sillä hetkellä, kun hän otti omakseen anti-Magnitski -asian & kutsui Natalia Veselnitskajan ja joukon USA:n pakotteiden alaisia Magnitski-syyllisiä EU-parlamenttiin hänen poikaystävänsä Magnitskia häpäisevän elokuvan näytökseen, Bill Browder twiittasi.

To justify the Green Party’s vote to remove the Magnitsky name from the EU Magnitsky Act, the ringleader ⁦of the effort @HeidiHautala⁩ justified it by saying “There are other authoritarian regimes out there besides Russia." Putin is surely smiling. https://t.co/s0rJkaqEkn — Bill Browder (@Billbrowder) March 12, 2019

Pathetic. Instead of standing up to Putin, Europe keeps lying down. Perhaps "Green Party" is named for the color of money. https://t.co/QUiGdjwrPy — Garry Kasparov (@Kasparov63) March 11, 2019

The European Greens are now feeling the heat from deleting Sergei Magnitsky’s name from the EU Magnitsky Act. They can’t explain why they supported it before and have suddenly changed. It’s obvious that there are certain members under Putin’s influence. https://t.co/Gb2ojv3FOA — Bill Browder (@Billbrowder) March 12, 2019

⁦Hi @MollyMEP⁩ you seem like a reasonable person. Don’t throw your lot in w/@HeidiHautala⁩ on removing Magnitsky’s name from the EU Magnitsky Act. She’s been compromised by her Russian boyfriend ⁦Andrei Nekrasov the anti Magnitsky filmmaker https://t.co/Gb2ojv3FOA — Bill Browder (@Billbrowder) March 12, 2019

.@HeidiHautala stopped being a Human Rights politician the moment she took up the anti Magnitsky cause & invited Natalia Veselnitskaya and a number of US sanctioned Magnitsky culprits to the EU Parliament to a screening of her Russian boyfriend’s movie defaming Magnitsky — Bill Browder (@Billbrowder) March 12, 2019

As a lawyer I’m sure you appreciate evidence. Take a look at the evidence of how hard Putin has tried to remove Sergei Magnitsky’s name from the other countries that had Magnitsky Acts and you’ll see why it’s so significant that @HeidiHautala is doing Putin’s bidding here. — Bill Browder (@Billbrowder) March 12, 2019